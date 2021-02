Volcán de lodo que apareció en Moloacán no es peligro para población

El Dictamen Técnico de Riesgo de la Secretaría de Protección Civil concluyó que los volcanes de lodo que surgieron en diciembre del año pasado en la comunidad Acalapa II del municipio de Moloacán, al sur de Veracruz, no representan riesgo alguno para la población pero sí para la flora, fauna y cuerpos de agua circundantes ante el escurrimiento de sales que producen.



Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Victorico Cruz Cruz, dijo que se implementarán acciones preventivas para mitigar cualquier riesgo posible, además, se realizarán las gestiones pertinentes a las dependencias encargadas de asuntos de medio ambiente para la restauración de las zonas afectadas con campañas de reforestación.



Agregó que se evitará el acceso a la zona afectada y no se permitirá cualquier tipo de trabajo o toma de agua del arroyo Sonso con fines agrícolas o ganadero; además, se efectuarán recorridos continuos en el sitio, con la finalidad de monitorear su estado y las afectaciones generadas.



El 9 de diciembre del año pasado, pobladores de la comunidad Acalapa II, ubicada en el Cerro de la Campana, reportaron el surgimiento de volcanes de lodo, por lo que se solicitó la intervención de la Secretaría de Protección Civil para que hiciera una supervisión y elaborara un Dictamen Técnico.



Manifestó que la Secretaría de Protección Civil entregó el Dictamen Técnico de Riesgo respecto a la inspección y supervisión del evento geológico en la referida comunidad del municipio.



Expuso que el personal de la SPC dictaminó que el área afectada por la presencia de los volcanes de lodo no representa ningún tipo de riesgo para la población, sin embargo, se trata de un fenómeno de condición recurrente, por lo que sí existe un riesgo para la flora, fauna y cuerpos de agua aledaños a la zona.



Por ello, Cruz Cruz, señaló que ante esta situación se cumplirá con las medidas preventivas para la mitigación de riesgos emitidas por la SPC.