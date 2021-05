Voto de castigo para MORENA el 6 de junio será “inevitable”: Sergio Cadena

Las brigadas de mujeres y hombres, de jóvenes entusiastas, de militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) continúan caminando casa por casa a lo largo y ancho de la entidad, al encuentro con la ciudadanía y lo seguirán haciendo hasta el último minuto permitido para hacer conciencia de la importancia de su participación en las urnas el 6 de junio, señaló Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva.



El líder del Partido del Sol Azteca dijo que la entrega y el entusiasmo, el ánimo de cambio y trabajo de los perredistas ha destacado por las actividades que encabeza todos los días, lo que le ha valido el reconocimiento de la sociedad, con quien están comprometidos a redoblar esfuerzos para cerrar “a tambor batiente”, lo que permitirá recuperar pronto a Veracruz.



Asimismo, destacó que mientras miles de jóvenes y mujeres perredistas caminan bajo el sol veracruzano, los candidatos del partido en el poder se esconden por miedo al reclamo de los ciudadanos ante todas las promesas incumplidas, esperando que ocurra un milagro, por lo que prefieren hacer uso de los Servidores de la Nación pero el voto de castigo el próximo 6 de junio será inevitable.



“Los candidatos de MORENA no están haciendo campaña, tienen miedo al reclamo de los ciudadanos. Mejor mandan a los Servidores de la Nación porque ellos no tienen el valor de ir a pedir el voto y la gente está tomando eso con coraje. Mientras los candidatos del PRD caminan casa por casa dando propuestas, los de MORENA se esconden y esperan que ocurra un milagro, hay una gran decepción, como lo dice la gente, tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon, abandonaron a los ciudadanos y hoy ese rechazo se verá reflejado en un voto de castigo el 6 de junio”, apuntó.



Cadena Martínez aprovechó para reiterar el llamado a los militantes y simpatizantes así como a los compañeros de la alianza “Va por México” y “Va por Veracruz”, a fin de que no se confíen del buen paso que llevan y por el contrario, lo tomen como impulso para llegar al final de la campaña con el mayor número de casas y ciudadanos visitados, lo que asegurará el triunfo en las urnas para que la entidad y el país retomen el rumbo de progreso.