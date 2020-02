Vulneraciones a menores ocurren en familia, escuelas y en la iglesia, reconoce Arzobispo

Durante la homilía dominical, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, reconoció que la integridad de los niños se está vulnerando por agresiones físicas, de enfermedad y abuso sexual en las familias, escuelas e iglesia.



"Hoy nosotros tenemos muchas agresiones a los niños en todo sentido. Hay agresiones por el descuido que tienen desde su integridad física, la cuestión de sus enfermedades, lo referente a su alimentación; pero tenemos a veces agresiones de maltrato, de descuido y hasta de abuso sexual con los niños, y se da en todas partes, en la familia, en las escuelas, hasta en la iglesia".



En ese sentido, señaló que se debe prestar mayor atención a los menores, y como padres ser más cercanos a ellos para crear vínculos de confianza.



Aunado a ello, manifestó que esté día, el Día de la Candelaria, que se caracteriza por ser para la iglesia católica la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen después del parto, es una festividad para enfatizar el papel que desempeñan las madres en la vida se sus hijos y viceversa.



Así también, refirió que en la actualidad, las mujeres ya no quieren tener más de dos hijos, además de que la mayoría, prefieren tener partos por el método de cesárea y no de forma "natural", procedimiento que se realizaba de manera normal en años pasados.



"Hay varias mamás que dicen que no quieren tener más de dos bebés. Yo creo que sí es conveniente que haya suficientes bebés, pero en primer lugar yo creo que si hay que proteger a la mamá, hay que tener cuidado de su salud, de que tenga la suficiente fuerza y más si va a amamantar, y ojalá no se pierda esa costumbre. Hace falta un poquito más el inducir que haya más partos naturales porque eso va en protección de la mamá y del bebé".



Para finalizar, reiteró que es de suma importancia seguir fomentando la protección de los niños y niñas desde el vientre materno.