Xalapa, con un “turista” en la Dirección de Turismo: Regidor Osbaldo Martínez

Con el dinero de los xalapeños y sin dar resultados en la promoción turística que Xalapa necesita, el “turista” que tenemos como Director de Turismo se ha dedicado a viajar, a moverse según sus intereses personales, así lo consideró el regidor decimotercero, Osbaldo Martínez Gámez.



Expuso que por tercera ocasión, Luis Eduardo Ros Martínez, titular de dicha Dirección, acudió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, España, del 22 al 26 de enero, protegido por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, a pesar de que en Xalapa “tenemos cero crecimiento en turismo y estamos prácticamente estancados”.



Integrante de la comisión Edilicia de Turismo que preside el también regidor Rafael Pérez Sánchez y en donde participa Juan Gabriel Fernández Garibay, Osbaldo Martínez Gámez asegura que “los hoteleros, los restauranteros y las empresas prestadoras de servicios están muy molestos porque el turismo en Xalapa está prácticamente estancado”.



“No tenemos crecimiento, es cero crecimiento y en ese sentido, creo que se tienen que tomar decisiones porque lo que nosotros hemos notado en esta comisión es que muchas decisiones que se toman solamente las ven el Director de Turismo y el Alcalde, pasando por encima de la Comisión de Turismo”, aseveró.



Dijo, a modo de ejemplo, que en 2019, se organizaron dos eventos en Puebla y en la Ciudad de México, en donde se invirtieron muchos recursos, millones de pesos “y los integrantes de la Comisión de Turismo no lo aprobamos por unanimidad. Sin embargo, el Alcalde se encaprichó a solicitud del Director y se hicieron esas reuniones. Ese es un ejemplo y así es como ha venido trabajando todo ese tiempo en esa Comisión”, destacó.



– A finales del año pasado, los hoteleros, concretamente, pidieron un cambio en la estrategia que se está utilizando y lamentaron la ausencia del director Luis Eduardo Ros de las reuniones…



“Sí, por supuesto, porque tienen razón. El sector más importante en el que nosotros podríamos invertir es el turismo. Conocedores de la situación que vivimos en Xalapa y los empresarios sabedores de esta situación saben que si al turismo se le direcciona bien, se le enfoca y se le invierte lo necesario y se tiene a alguien en la cabeza con esa capacidad, por supuesto que entonces se verían los resultados, porque entonces vendrían turistas a Xalapa, entonces veríamos que los hoteles tienen ocupación, que los restaurantes tienen clientes y así con todas las empresas”.



“La realidad es que hoy en día, con este Director de Turismo no hemos tenido prácticamente resultados en ningún sentido. No hay turismo extranjero, es una realidad. La pregunta es a qué vas a una feria al extranjero si no tienes resultados, pero tampoco vas a presentar un producto. ¿Qué vendes? No vendes absolutamente nada”, destacó el Edil capitalino.



La propuesta de los integrantes de la Comisión de Turismo municipal, insiste el Regidor Martínez Gámez, es que se trabaje pensando en la región, “para que venga el turismo regional a Xalapa, gente de Puebla, de Tlaxcala, de Ciudad de México, de Villahermosa, de Tamaulipas, para que en ese sentido podamos reactivarlo, empecemos a crear esa percepción de turismo en Xalapa y por ende, podamos ir al extranjero y ofrecer un producto real que no tenemos en este momento, pero que también que los turistas se empiecen a interesar en Veracruz, Xalapa tiene que ser la parte central a la que lleguen los turistas para que de ahí se desplacen a toda la región”, indicó.



CERO RESULTADOS



Osbaldo Martínez Gámez insiste en que el director Luis Eduardo Ros Martínez ha dado “cero resultados”.



“Y eso no lo dice un servidor, no lo dice la Comisión Edilicia. Eso lo dicen los empresarios, los restauranteros, todo el sector gastronómico. Lo dice todo el sector hotelero. No es algo que nosotros digamos como Comisión. Es una realidad, se está pasando por esta triste realidad y se tienen que tomar decisiones”.



“El Alcalde, irresponsablemente, dijo que ya había un plan de trabajo de turismo para este año. La realidad es que ese plan no existe, se lo sacó de la manga, se lo inventó sólo para cubrir a su amigo que es el Director de Turismo”, aseveró.



FUNDAMENTAL, EL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO



El interés de la Comisión Edilicia para crear ya el Consejo Municipal de Turismo va en esa ruta de mejorar la estrategia, de consolidarla. “Desde el inicio de la administración lo hemos venido platicando. Siempre tuvimos el interés de que se creara este Consejo. Lo hemos propuesto, lo han trabado, no han querido que se cree, porque queremos que esté integrado por los conocedores, por la gente que tiene experiencia, por los empresarios, restauranteros, hoteleros, por toda la gente que conoce de este tema”.



“En ese sentido, tendríamos el apoyo, el respaldo y la información de la gente que sabe de ese tema y en ese sentido, por supuesto que se tomarían muchos mejores decisiones”, indica.



“Nosotros tenemos que reconocer que como administración tenemos responsabilidades pero también tenemos que reconocer que hay ciertos sectores como el turismo, donde no tenemos la experiencia, la capacidad y a la gente que se supone que se trajo para que aportara esto, pues no lo está dando”, añadió.



“Lo que necesitamos es que la sociedad y los empresarios intervengan, para que con su experiencia podamos sacar adelante este tema y demos resultados reales en Xalapa y el turismo verdaderamente se pueda impulsar”, asentó.



–¿Cree que el turismo puede ser detonante de desarrollo?



“Yo creo que sí. Creo que el turismo es el gran detonante, no sólo para Xalapa sino para todo México. Si nosotros le apostamos al turismo seguramente vamos a tener resultados. Necesitamos que haya circulante en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro Estado y necesitamos impulsar al sector más importante, que es el turismo”, concluyó.