Xalapa debe defender montaña de Coatepec; peligra abastecimiento de agua

Pese a que Xalapa recibe el 40 por ciento del abastecimiento de agua de la montaña de Coatepec, la administración municipal a cargo de Hipólito Rodriguez Herrero no intervino en el litigio judicial que mantienen sus pobladores con el Gobierno Federal, quien busca declarar tierras nacionales unas 2 mil hectáreas para enajenarlas y posteriormente venderlas.



Así lo afirmó la candidata a la Alcaldía capitalina por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Itzel Jurado Ortiz, quien apuntó que desde hace dos años ha venido acompañando jurídicamente a estas personas que defienden dicha sierra y las especies endémicas que allí viven.



“Dentro de mi actividad profesional estoy litigando un asunto que está ahora mismo en los tribunales y que pretende garantizar el abastecimiento del agua y no sólo eso, sino también el cuidado del medio ambiente y de todas las especies endémicas que se encuentran en la montaña de Coatepec”, expresó en el programa Entre Vistas de alcalorpolitico.com y Teleclic.tv.



Destacó que por el momento se logró una suspensión definitiva para que el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no puede realizar algún tipo de intervención dentro de esos terrenos.



Jurado Ortiz alertó que de enajenar esas tierras, es decir, venderlas, pondría en riesgo el abastecimiento de agua a Xalapa, por lo que consideró que el Ayuntamiento de la Capital debe intervenir en la defensa de la sierra coatepecana.



“Estoy en los tribunales luchando por ese tema, que es un tema de vital importancia, para mí es un honor representar a los ciudadanos de Coatepec que están defendiendo la montaña y que Xalapa también también debió intervenir y debe intervenir en eso”, puntualizó.



La aspirante a suceder a Rodríguez Herrero en la Presidencia Municipal sostuvo que ha estado trabajando “como hormiga” para poder defender el agua, de allí que pidiera a la gente que vea de los candidatos, “quién verdaderamente tiene una labor social”, porque “estar en el servicio público no califica como labor social, ése es un deber legal” que como autoridades tienen que acatar.



“Yo sí tengo ese trabajo que me respalda y que me legítima para estar aquí frente a ustedes y frente a una ciudad maravillosa, que adoro y que voy a luchar por ella pase lo que pase en esta contienda. La defensa del agua de Xalapa yo la he trabajado desde hace ya dos años que está caminando este tema y que no está resuelto, yo estoy trabajando como una hormiga sin publicar”, destacó.



Finalmente aseguró que en ese asunto ha concentrado su energía y fuerza, “hemos tenido audiencias muy prolongadas en estos temas hemos estado en una defensa muy activa por el agua de Xalapa”.