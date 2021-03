Xalapa era referente internacional del arte… Hoy la cultura está abandonada

De alojar eventos de arte a nivel internacional, ahora la cultura en Xalapa sufre un abandono debido a la falta de apoyos y a una inexistente base de datos de los creadores y sus productos.



En el capítulo “Arte en Xalapa" de la segunda temporada de Al Calor Empresarial, transmitido por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, el fotógrafo Héctor Montes de Oca; la pintora, escritora y promotora Blanca Vargas; el cineasta Eduardo Azuri y el artista plástico Marco Antonio Garcés Venerozzo coincidieron en lo anterior y advirtieron de un desconocimiento de la “verdadera esencia” de la Capital.



Montes de Oca enfatizó que a partir de la creación de una base de datos, artistas y colectivos podrían acceder a estímulos, promociones e intercambios.



“La fórmula es muy sencilla, tenemos que pedirle a nuestras autoridades que realmente se tenga una base de datos de los artistas y que los clasifiquemos en el nivel que estamos”, dijo el fotógrafo.



Recordó que con el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) se proyectó una base de datos de los creadores y artistas de 22 universidades en 8 naciones.



“Yo considero que una de las cuestiones que a Xalapa le urge, es tener muy claro a los artistas... No sabemos, no sabemos cuántos músicos hay, no sabemos cuántos pintores, cuántos fotógrafos, en fin, todas las artes que se desarrollan en la ciudad, la riqueza que podamos tener de esto una proyección internacional”.



Observó que en Madrid y Barcelona, la cuestión cultural es vista como una “cuestión de negocio”, con flujo de ingresos.



Por su parte, el cineasta Eduardo Azuri recalcó que poco se conoce de la ciudad, derivado de un problema de comunicación y de dar a conocer “qué es” Xalapa.



“No hemos sabido decir qué es Xalapa y cuál es su sello, qué son las artes, ponerle otro sello es perder el tiempo y no diferenciarse”.



Urgió a establecer un planteamiento estratégico para definir una comunicación clara de “qué es” y “qué no es” Xalapa.



El protágonista de “El Silencio de Augusto” recalcó que después de Estado de México y Ciudad de México, Veracruz es el destino fílmico más recurrente del país y por lo tanto, se desarrolló la marca “Filmado en Veracruz”.



“El problema está mal diagnosticado, ya no estamos en los 70, ni en los 80, ni en los 90, no es de promoción y difusión, el problema es de mercadotecnia, hay que sacarlo de las galerías y llevarlo a otros espacios”, dijo.



El artista plástico Marco Garcés destacó que la Capital de Veracruz cuenta con 17 espacios públicos enfocados al arte y un sinnúmero de recintos privados con igual propósito y la actividad cultural posicionó a la ciudad a nivel internacional.



Al mismo tiempo, alertó que hace 12 años comenzó el abandono de la cultura en Xalapa y empezaron a “ser menos” las actividades.



“Xalapa era conocida por la cultura a nivel internacional; venían de todo el mundo al Festival de Teatro, se abandonó, se acabaron los apoyos y eran súper importantes para eso, para la Bienal de Arquitectura, JazzUV, la Sinfónica, la Orquesta de Música Popular, el Concierto de Guitarras”.



Urgió en unir a los artistas primero con un catálogo, con una agenda de proyectos y volver multidisciplinario el arte.



Por su parte, la también artista y promotora Blanca Vargas advirtió que ante la falta de apoyo gubernamental, los creadores luchan con los trámites y la ocupación de los espacios para exponer.



En el caso del Palacio Legislativo, demora un año desde el inicio del trámite al inicio de la exhibición y de dos años en el Museo de Antropología y la Casa de Lago.



“Dentro de las galerías privadas, los gastos de publicidad y de transporte de obras corren por nuestra cuenta, somos tantos los artistas de Xalapa pero la demanda se reduce y hay poca venta en Xalapa. Sí necesitamos vender y necesitamos producir”, dijo.