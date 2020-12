Xalapa mejora su imagen, abate desigualdad y atiende zonas olvidadas, presume Alcalde

Abatir la desigualdad, trabajar por el desarrollo económico de la ciudad, cumplir con un Gobierno abierto y transparente, son algunos de los principales compromisos que se han trabajado durante los tres años de la administración pública municipal a cargo del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.



En el auditorio “Sergio Pitol”, de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), detalló que neutralizar la desigualdad, va de la mano con mejorar la imagen de la ciudad de Xalapa, y así, darle otra calidad de vida a la población.



Procurar que gran parte de la obra pública sea dirigida a las zonas de alta marginación, significa atender el espacio rural de Xalapa que, a decir del Alcalde, durante muchos años fue olvidado por los gobiernos anteriores.



“Cuando nosotros asumimos la gestión municipal hicimos un estudio, donde prácticamente el 35 por ciento de las calles de Xalapa no estaban pavimentadas, eso era algo muy frecuente con las zonas de alta marginación, y eso es lo que hemos venido resolviendo, dar a la población calles, caminos asfaltados o con pavimento hidráulico", expuso.



Con una inversión de 900 millones de pesos estos tres años en rehabilitación de calles, es lo que se ha destinado para mejora de la ciudad, y con ello, resaltó, es como se ha hecho romper el aislamiento en el que vivía gran parte de la población de la periferia del municipio y sus congregaciones.



Destacó que anteriormente las fuerzas de seguridad no llegaban a los lugares de incidencia delictiva por las condiciones en las que los accesos se encontraban.



“Es frecuente que la gente nos diga cuando vamos a entregar la obra, que llevaban 20, 30 años en que nadie los atendía, justo ese es el signo de la desigualdad”, mencionó.



Acompañado de autoridades estatales, legisladores y empresarios, detalló que la infraestructura hidráulica, es otro de los problemas que aquejan a la capital del estado y que en estos últimos tres años se le ha dado mayor atención aunque sea “la obra que no se ve, la obra enterrada”.



“No puede haber calles pavimentadas o asfaltadas si no está resuelto el tema hidráulico. Hemos invertido mucho en redes de agua, redes de drenaje que es una parte que durante mucho tiempo se subestimó, porque es la obra enterrada, la obra que no se ve. Hemos avanzado en la construcción de los colectores pluviales. Xalapa está atravesada por 8 cuencas hidrológicas, y necesitamos ir resolviendo el flujo de estos cuerpos de agua porque es frecuente que las poblaciones se inunden”, informó.



Promover la cultura, es otra de las estrategias para combatir la desigualdad, así lo dijo en primer edil, tras resaltar la creación de Centros de Gestión Comunitaria (CGC).



“Creamos 15 Centros de Gestión Comunitaria, y el próximo año vamos a inaugurar otros dos. Son espacios donde llevamos cultura, educación, arte, actividades recreativas, deporte y talleres que preparan a la gente en temas productivos, en temas económicos, y todo ello con un tema transversal, la equidad de género”, enfatizó.



Impulsar actividades para que el sector empresarial cuente con menores oportunidades de negocio, se puede observar con los resultados que se originaron con los festivales a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico.



“Se han hecho ferias, se han hecho festivales, se ha contribuido a que prospere el turismo, se ha contribuido a que el desarrollo económico logre florecer en el territorio municipal”, dijo.



Asimismo, el Alcalde advirtió que al iniciar su administración se encontraron con un gran nivel de opacidad en el Gobierno, con muchas que cosas no se ventilaban públicamente.



“Decidimos hacer Cabildo Abierto, todo lo que tienen que ver con recursos públicos se discute públicamente. Obligar a todas las direcciones a que coloquen en espacios abiertos su información, eso permitió que dos instituciones independientes hayan evaluado positivamente la administración”, concluyó.