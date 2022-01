Xalapa obtendría 20 mdp adicionales por permitir que SEFIPLAN cobre el predial

La recaudación y administración del Impuesto Predial a través de las ventanillas y la página web de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) permitirá al Ayuntamiento de Xalapa recibir este año más de 20 millones de pesos del Fondo de Fomento Municipal.Así lo indicó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien indicó que esta coordinación entre la Alcaldía capitalina y la dependencia estatal permitirá acceder a dichos recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP), del que ya gozan las demarcaciones de otros Estados."De esa bolsa se calcula arriba de 20 mdp pero yo estoy seguro que derivado de la eficiencia administrativa que tengamos y derivado de los montos que tengamos de crecimiento de la recepción de los derechos e impuestos que cobra el Ayuntamiento, pudiera ser atractivo que el próximo año lleguemos hasta 30 mdp de este fondo que no tenían los municipios de Veracruz", manifestó.Ahued Bardahuil aclaró que la SEFIPLAN no se quedará con el recurso que cobre del predial en Xalapa, por lo que a las 72 horas lo transferirá a las arcas municipales, lo que hará que el Estado gane "timbrando" y la ciudad tenga más recursos.Señaló que la instancia recaudadora estatal no cobraría alguna comisión por facilitar el gravamen a los capitalinos, aunque en los caso de cobros de multas y recargos, sí se quedaría con una parte de estos ingresos."Como ahorita que cobra multas y a nosotros nos da una participación, algunas de ellas por ejecución fiscal, cobraría una comisión pero eso de todas maneras se paga. En una ejecución que se suscitara por algún pago atrasado, para algún pago que se pusiera ejecutar en esa plataforma, pues evidentemente nos deposita el dinero y el monto de la ejecución de la multa ya se les quedaría a ellos", detalló.La noche de este jueves, el Cabildo aprobó la firma de un convenio de coordinación entre el alcalde Ricardo Ahued y la síndica única, Cecilia Coronel Brizio, en representación del Ayuntamiento Capitalino y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para que también asumiera funciones de recaudación y administración del Impuesto Predial en el municipio de Xalapa.