Xalapeños deben mostrar apoyo a personas con discapacidad

Elena Barcelata, psicóloga y coordinadora general de la Muestra de Cine "Arte y Discapacidad", que se transmitirá vía Facebook Live el 30 de noviembre, consideró que la ciudadanía debe abrirse a otras experiencias y formas de vivir y aceptar que las personas en esta condición tienen los mismos derechos en la sociedad.Señaló que las personas con discapacidad tienen esa condición y no está mal decirlo tal cual, porque de esa manera se les brindará la atención necesaria.En conferencia de prensa, expuso que esto no sólo es tarea del Ayuntamiento y demás autoridades gubernamentales, sino que requiere la corresponsabilidad de la ciudadanía, que debe respetar las acciones que se han hecho en favor de las personas con discapacidad."El Ayuntamiento hace poco coloco placas con los nombres de las calles en braille y a pocos meses las placas estaban arrancadas, ya no existen (...) Y no fueron las instituciones (que las quitaron), fue la gente misma. Necesitamos un trabajo conjunto entre instituciones y población para poder sensibilizarnos", señaló.Acompañada de su colega y director de la muestra de cine, Javier Quiroz, sostuvo que así como hay ciudadanos interesados en la inclusión, también hay otros que no les interesa el tema, se deslindan del mismo porque no les afecta o no lo necesitan."Es necesario cambiar esas maneras de pensar (...) Las placas estaban en las calles centrales como Juárez, Revolución, en la esquina de Lucio y Juárez había una, ya nada más está ahí la marca de que la arrancaron", lamentó Barcelata.Además, expuso que esta iniciativa debe descentralizarse con la administración xalapeña que encabece Ricardo Ahued a partir del 1° de enero de 2022, para que no sólo las arterias viales del primer cuadro de la Ciudad tengan estos avisos en braille, sino todas las demás."Está bien que lo pongan en el centro de la ciudad pero ¿y en las demás calles? También hay población con discapacidad en toda la Ciudad, no nada más en el centro, es ir avanzando, abriendo más el panorama de nuestra mente a la existencia y al derecho que tienen las personas con discapacidad", reiteró.