Xalapeños han sido precursores de la transformación actual: AMLO

En su visita a la Capital del Estado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los ciudadanos de Xalapa han sido precursores de la transformación, en clara referencia al apoyo que se ha otorgado al Movimiento de Regeneración Nacional.



El mandatario federal calificó al municipio de Xalapa como de "vanguardia y de avanzada". "Aquí la gente siempre nos ha apoyado. Los ciudadanos de Xalapa son los precursores del movimiento de transformación de nuestro tiempo".



Al evaluar los Programas del Bienestar, en el Museo de Ciencia y Tecnología, y en compañía del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que mientras en otras partes del país la gente no había despertado, los xalapeños ya habían sido participativos y "avispados".



"Cuando no despertaban en otras partes, ya aquí la gente estaba muy consciente y muy avispada, participativa", aseveró en su discurso.



En este sentido, el presidente de la república agregó que "ante esas muestras de confianza, apoyo y solidaridad, no van a ser mal correspondidos; yo jamás le voy a fallar al pueblo de Xalapa, al pueblo de Veracruz, al pueblo de México", asentó.



De igual modo, López Obrador volvió a demostrar su respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de quien dijo, aligerar la carga de trabajo.



"Cuitláhuac nos aligera la carga, nos ayuda mucho; porque es un hombre de convicciones, trabajador y honesto, que tanta falta hacía en este extraordinario estado".



Culminó su visita al definir que es satisfactorio visitar Veracruz porque siempre hay buenas noticias del avance que hay.