Xalapeños podrán disfrutar de  “Tzol K’in, el zodiaco maya”, obra de teatro gratuita

Ric “R3” Rodríguez actor de la obra “Tzol K’in, el zodiaco maya” invitó a las familias xalapeñas a disfrutar de esta puesta en escena que contará con cuatro funciones gratuitas, estímulo del Sistema de Apoyo para la Creación y Proyectos Culturales.“Tiene que ver con el zodiaco maya, en relatos antiguos hay distintos momentos en los que el mundo se tuvo que volver a hacer y en uno de ellos trece estrellas quisieron habitar en el mundo en que vivimos hoy, cada una tuvo una aventura distinta hasta que se volvieron a reunir en el centro del mundo. Cuando se reunieron con los planetas y soles decidieron que esas 13 estrellas serian los signos tonales del zodiaco maya”, comentó Ric.También señaló que la historia de esos animales está presente todavía en los ciclos de siembra de algunas zonas, así como también está presente en historias que tienen que ver con planetas como Venus, soles y lunas.“Todas estas historias no solo es importante rescatarlas para tener noción de que son las zonas arqueológicas sino también tener noción de que nos cuenta la estrella en que habitamos, por qué no hay que agresor a las serpientes, por que si nos acabos los bosques, si nos acabamos las selvas y les metemos selvas y carreteras no pueden ellos hacer su función”.Ric “R3” instó al público a acudir a este espectáculo de técnicas de narración oral, teatro y máscaras, garantizando platicar de esas historias con un corte familiar para que entiendan niños, adultos y adultos mayores, “es muy padre cuando se juntan las tres generaciones por qué de pronto los tres están platicando de cosas que no sabían qué podían platicar”, dijo.La obra tendrá lugar el viernes 2 y sábado 3 de septiembre en el Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, a las 18:00 y 13:00 horas respectivamente. Mientras que los días 10 y 17 de agosto se llevarán a cabo a las 19:00 horas en el Foro “Guadalupe Balderas” del Centro Recreativo Xalapeño.