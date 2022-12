Xalapeños se ponen las pilas; inician colectas para apoyar a zonas pobres

Locatarios de la Plaza Real, en el Centro de Xalapa, llevarán a cabo un evento de anime y cosplay los días 10 y 11 de diciembre, con el propósito de reunir juguetes para llevarlos a 12 comunidades de Las Vigas y de otros municipios de la región, en las que los niños no tienen oportunidad de recibir un regalo de Día de Reyes.Victor Aguirre García, organizador del evento navideño, invitó a la ciudadanía, a los empresarios y emprendedores a sumarse a la iniciativa que según él, busca llevar un momento de alegría a los pequeños de las zonas rurales."Invitamos a colaborar en esta iniciativa que se está dando para llevar un momento de alegría a los niños, se va a llevar a cabo un evento los días 10 y 11 de diciembre en plaza Real, pedimos la colaboración de la sociedad y también de la iniciativa privada y de pequeños y grandes emprendedores para donar un juguete", comentó.En conferencia de prensa, indicó que la entrega de lo recolectado se estará entregando los días 6 y 7 de enero en las comunidades asentadas en las faltas del Cofre de Perote que buscarán apoyar están las de Tembladeras, Praderas, Encinal, Conejos, entre otras."Puede ser cualquier juguete, no pedimos una cantidad o algún juguete en específico, es lo que pueda llevar. No estamos condicionando la entrada al evento a quienes lleven juguetes, pero sí es voluntaria la donación", aclaró Aguirre García.Entre tanto, Javier Andrade detalló que la actividad estará relacionada con la cultura asiática, en particulares el cosplay y los videojuegos, por lo que habrá invitados que se caracterizan de personajes del anime."Vamos a tener bandas musicales relacionadas con esta cultura, de las caricaturas y todo lo relacionado, incluso grupos de baile que van a estar participando (...) Aproximadamente nuestra planeación son 2 mil juguetes", precisó.Los organizadores del evento navideño comentaron que son 15 los locatarios que participan, pero se están sumando otros más.Por su parte, y por cuarta ocasión, el Colectivo Flor de Agosto llevará a cabo una colecta de juguetes y ropa de frío para entregar a los pobladores de dos comunidades de Tlacolulan y Conejos en Perote.El presidente de esta agrupación, César Zavala García, afirmó que en las anteriores ocasiones han logrado apoyar a 4 mil personas de la Sierra de Zongolica y las faldas del Cofre de Perote."En esta ocasión vamos a hacer dos entregas, en El Bordo y La Monera y Conejos en el Cofre de Perote, vamos a ir el 10 de diciembre a Conejos y el 21 de diciembre vamos a ir a El Bordo y La Monera, estas dos comunidades no tienen vías de comunicación más que una carretera que se baja caminando o en mula, no tienen luz", detalló.Zavala García enumeró que este año cuentan con ocho centros de acopio, siendo las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), los restaurantes cervecerías Solemne y Nauyaca, en Xalapa y Coatepec; Los Restauradores, Ostionería Fernández y la tienda artesanal "Cachito de mi corazón"."Los invitamos a donar, estamos esperando el permiso del municipio para que nos deje recolectar en el parque Juárez los sábados y domingos en un horario de 10:00 a 14:00 horas (...) Pedimos que la ropa esté en buen estado, de preferencia para frío; si no, no hay problema (...) También si gustan pueden donar libros", expuso.