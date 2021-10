Xico se queda sin Policía municipal, Ayuntamiento no reclutó nuevos elementos

Sin Policía Municipal terminará la administración de la alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, luego de que, en febrero del 2020, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), relevara a los elementos municipales, quienes presentarían exámenes de confiabilidad, capacitación y adiestramiento en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad-CEIS.No obstante, el Ayuntamiento, nunca lanzó la convocatoria para reclutar nuevos elementos que de manera posterior con anuencia de SSP, fueran capacitados.Al respecto, el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez, indicó que la alcaldesa junto con el síndico eran los encargados para que se realizara el proceso de reclutamiento; sin embargo, no se hizo, por lo que la seguridad de Xico, seguirá a cargo del Estado.“Era lanzar una convocatoria para reclutar elementos, seleccionar y de acuerdo a las aptitudes mandarlos a capacitar con autorización de la SSP a la academia, para cumplir con los requerimientos y exámenes de confiabilidad, era lo que correspondía, pero no lo plantearon los encargados de la seguridad en el municipio”, explicó.Expuso que, al momento, Xico tiene cinco policías que son pagados por el Ayuntamiento, y el resto son de la SSP.“Solo contamos con 5 policías, los demás son gente del Gobierno, seguimos teniendo la seguridad por parte de seguridad pública, pero es indispensable que se tenga una Policía Municipal”, acotó.Refirió que inicialmente, se contaba con 17 elementos y aunque la cantidad de estatales a cargo de la seguridad en Xico es similar, aseguró que el no tener una Policía propia afecta al municipio.En este sentido, dijo que los policías estatales son rotados, lo que no permite la proximidad y confianza de la ciudadanía, además de que se pierden las rutas detectadas con altos índices delictivos.“La cantidad de elementos es similar a la que teníamos, el problema es que los elementos son rotados y esto no permite la proximidad de la ciudadanía, además de que pierden las rutas con altos índices delictivos”, finalizó.