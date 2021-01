Ya comienzan a postularse candidatos a la alcaldía de Poza Rica

La efervescencia política en Poza Rica por la contienda 2021 ha comenzado con el interés tanto en el ámbito político como para la sociedad, ya que este año se realizará la renovación a puestos de elección popular de autoridades municipales.



Movimiento de Regeneración Nacional tuvo importante resultado para esta ex capital petrolera ya que precisamente tuvo resultado histórico que le permitió ocho puestos en el Cabildo, del cual encabeza actualmente el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo.



Hasta el momento no hay información oficial de MORENA sobre los procesos internos para aspirantes a la candidatura por la alcaldía. Se conoce que hay interés en personas destacadas al interior del partido por su trayectoria e imagen política y social.



Entre los nombres que destacan son dos empresarios, del ramo hotelero Cecilia Guevara Elías y en transporte de carga pesada, Fernando Remes Garza, así como la diputada federal por el V Distrito, Raquel Bonilla Herrera.



En el caso de la coalición del PRI, PAN y PRD, de igual manera se conoce extraoficialmente por sus militantes que se realizan acuerdos internos para la candidatura a la alcaldía.



Se define quien podría ser abanderado de esta coalición donde el PAN sería quien defina quien es la persona designada. Entre estos destacan dos empresarios, Ranulfo Nery Reyes Piantta y Leonardo Amador Rodríguez, así como el doctor en Educación, Eduardo Guadalupe Velázquez Casanova, quien surge de una familia reconocida en la política del magisterio.



Para esta contienda electoral participarán 14 partidos políticos en total, varios de estos son nuevos como Fuerza Por México, donde se conoce que se registraría a Roberto López Almora.



Por Podemos, a un joven ingeniero, José Guevara Rivera Mientras que otros partidos que son considerados por su permanencia en el electorado, pero se les ha caracterizado por su ideología de izquierda y activismo social y político, como es Movimiento Ciudadano, se perfila a Miguel Ángel Chagoya Pérez, académico de la Universidad Veracruzana.



Por parte del Partido Encuentro Solidario, Jorge de Jesús Santiago Luis conocido como “El chilaquil”, es reconocido por su activismo en apoyo a los jóvenes con problemas de adicciones y personas en situación de calle.



En cuanto al Partido del Trabajo, que no irá en coalición con MORENA, se tiene ya diálogo con los aspirantes a la candidatura, José Manuel Ramírez Luna, quien se le identifica como líder de colonias en Poza Rica, así como a Fernando Trejo, quien renunció hace algunas semanas al PRI, donde era coordinador regional de la CNOP.



Quedan aún pendientes otros partidos que definan la participación de sus abanderados, algunos como “Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” “Fuerza Social por México”, “Redes Sociales Progresistas” que aún no se conoce los posibles aspirantes a la alcaldía de Poza Rica.