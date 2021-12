Ya hasta planean película sobre abusos en Veracruz con delito de ultrajes

Los titulares del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz; de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, pueden ser denunciados por víctimas de detenciones irregulares con el delito de ultrajes a la autoridad y requerir a su vez que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga dichos casos.Al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo afirmó que incluso está en marcha un proyecto entre abogados y Roberto Hernández, director de los documentales “Presunto Culpable” y “Duda Razonable”, para filmar el uso faccioso de este delito en Veracruz.El objetivo, dijo el abogado, es requerir la ayuda de senadores de distintas entidades para hacer públicas las arbitrariedades contra el debido proceso en casos como el de los 6 jóvenes presos en Xalapa por ultrajes a la autoridad, cuyo caso fue cuestionado por el coordinador de los Senadores de MORENA , Ricardo Monreal Ávila.Mundo aseguró que una vez que están saliendo a la luz casos de detenciones sin sustento, se debe recordar que tanto los afectados como senadores del país pueden proceder ante instancias como la FGR en contra de titulares de las dependencias y los organismos mencionados.Indicó que el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece que podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables; además, la víctima podrá solicitar a la Fiscalía que ejerza su facultad de atracción.Respecto a la responsabilidad de funcionarios de alto nivel manifestó que según lo establecido en dicho artículo se les puede imputar a partir de la Teoría de la Imputación Objetiva, que “encaja ‘perfectamente’ en casos como el uso irregular del delito de ultrajes.“El primer paso es el tener el control del Estado; el segundo es el apartamiento del Estado de Derecho; el tercer paso es la fungibilidad de los actores, lo que quiere decir que si no lo hace una parte lo puede hacer otra parte y el otro es la disposición y el acuerdo entre estos servidores públicos en violentar el Estado de Derecho”, explicó.Tomás Mundo añadió que bajo este concepto se procesó al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de ahí que quienes estén presos injustamente por el delito de ultrajes no deberían conformarse con recuperar su libertad, sino proceder en contra de cualquier funcionario que tenga responsabilidad en un acto arbitrario.“Acordamos todos los abogados de México hagamos comunidad para pedir a los senadores que hagan lo mismo que hizo Ricardo Monreal. El que detiene es uno; el que les compra la historia es otro y el que justifica la privación de la libertad es el Poder Judicial; obviamente los 3 órganos sumisos (en Veracruz).“Los titulares derivan responsabilidad; lo que yo he dicho es que (quienes queden libres) festejen, pero no puede quedar nada más ahí en un mero festejo en el que un juez federal tuvo que hacer el trabajo. Debe de haber sanciones para los actores involucrados que, por supuesto violentan el Estado de Derecho”, consideró.Tomás Mundo agregó que abogados de Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Tamaulipas están “haciendo comunidad”, pues existe la intención de requerir a senadores para que intervengan ante este tipo de abusos de poder.“Yo soy de la idea de que se debe de denunciar a los titulares; secretario de Seguridad Pública, Fiscalía y presidenta del Tribunal ante la Fiscalía de la República, toda vez que la Ley le permite atraer las denuncias de los Estados cuando tengan trascendencia nacional.“Yo me puse en contacto con Roberto Hernández y acordamos establecer una comunidad con los abogados del país para filmar todos los casos de detenciones arbitrarias que halla. Ya se han sumado abogados de distintos Estados”, indicó.