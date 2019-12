Ya hay calles para que se instalen ambulantes, señala Alcaldía de Xalapa ante reclamos

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, aseguró que sólo se permitirá la venta a los ambulantes sobre la calle Victoria y Constitución.



"Ya hay un operativo para que se instalen en las calles de Victoria y Constitución, sólo en esa dos calles, y que se garantice el libre paso en la calle de Lucio, Revolución y Altamirano".



Asimismo, indicó que son alrededor de 300 vendedores ambulantes los que se instalarán en las vías antes mencionadas, siempre y cuando, cumplan con los lineamientos que establece el Ayuntamiento, y no obstruyan las maniobras de la obra de rehabilitación de Revolución.



"Les hemos demandado que retiren todo lo que tiene que ver con el uso de combustibles para disminuir los riesgos, esa es la parte principal, disminuir los riesgos de los peatones".



Vergel Pacheco, agregó que otra de las advertencias que se les han dado a los vendedores y líderes, es que el pago por el espacio, se haga directamente en tesorería para evitar irregularidades que anteriormente se tenían.



"No se le dará a ningún líder la posibilidad de que ellos cobren como se venía acostumbrando, que ellos venían y realizaban algún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento les concedía a ellos el pago de una boleta general, y ya ellos la revendían; en esta ocasión, el cobro será directamente con el personal del ayuntamiento y Tesorería".



Lo anterior, luego de que integrantes de la organización de Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE), se manifestaran en la entrada del Palacio Municipal de está Capital.



Buscan agotar diálogo



Por su parte, el ubdirector de Comercio del Ayuntamiento, Willebaldo Flores Román, reiteró que a los integrantes de la agrupación “VIVE-26 de Octubre” se les ofrecerá el diálogo antes de asumir cualquier decisión ante la ocupación ilegal de la Plaza Lerdo para vender sus productos.



"Vamos a agotar primero el diálogo hasta donde esto sea posible, y después recurriremos a las medidas que la propia autoridad dispone", dijo.



Al acudir junto con el director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco a dialogar con los vendedores instalados al pie de Catedral, Flores Román enfatizó que los dirigentes de VIVE han rechazado las propuestas del Gobierno de Xalapa en donde instalarse.

"Se busca un diálogo que posibilite, primero, garantizar la seguridad de los ciudadanos y que haya movilidad de las avenidas y tercero, permitir que las obras continúen en Revolución" afirmó.



Señaló que en el caso de VIVE, los vendedores demandan instalarse en tramos de Clavijero o Revolución.



"Se les hace una intenta invitación y ya tienen una oferta como a los demás grupos que ya están trabajando y el acuerdo es que se pueda destrabar" abundó el funcionario.



Municipio deja vender en el parque, acusan



Del lado de los ambulantes, el secretario general de VIVE-26 de Octubre, Alberto Arcos Díaz, reprochó a las autoridades del municipio que se permita el uso del Parque Juárez para el comercio y citó el caso de la “expo-venta” instalada.



"El Parque Juárez por acuerdo de Cabildo no está permitido pero ya instalaron venta allí, e incluso de alcohol y hay que ser equitativo" criticó.



A lo cual, el Director de Gobernación advirtió que dicha actividad es parte de las labores de promoción de Desarrollo Económico.