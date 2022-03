Ya hay reglamento; grúas que abusen con precios perderán concesión: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, advirtió que aquellos grueros que incumplan el nuevo reglamento para dar su servicio y encarezcan los precios serán sancionados quitándoles la concesión.Lo anterior, al ser cuestionado sobre las críticas de ciudadanos por los altos costos de este servicio; sin embargo, el funcionario pidió a los afectados denunciar estas irregularidades.“Ya tenemos un reglamento para el cobro de grúas. Nunca Veracruz había tenido un reglamento para el cobro de las grúas, porque siempre había sido un abuso lo que cobran las grúas”.“(El reglamento) te dice cuánto se cobra por kilómetro y cuánto se cobra por pensión, la cantidad máxima y si los grueros no la respetan ahí está el Departamento de Asuntos Internos para nosotros dar de baja esas concesiones”, advirtió.Cabe recordar que, a finales de 2021, la Secretaría emitió un acuerdo para actualizar el cobro por los servicios de arrastre de vehículos.De acuerdo con una revisión al documento, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, los costos van desde las 3.55 hasta las 8.28 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del tipo de grúa empleada para ello y la distancia en la que transportan el vehículo infraccionado.De esta manera, los costos pueden ir de los 341.5 hasta los 796 pesos por cada 20 kilómetros adicionales al banderazo y depósito del vehículo en el respectivo corralón, en donde también se cobra por la pensión.La tarifa de banderazo contemplará desde el lugar del depósito en que se encuentre la grúa al momento de solicitarle el servicio, hasta el lugar en el que se ubique el vehículo.Igualmente, el arribo de la grúa al lugar de los hechos a solicitud de una persona, ya sea usuaria o autoridad competente, donde se concretará el arrastre de un vehículo, conlleva un costo que deberá ser cubierto por el usuario.Para este servicio, la autoridad contempla cobros que van desde los 3.55 UMAS, unos 341.5 pesos, hasta las 6.5 UMAS, es decir, hasta los 625 pesos por cada 20 kilómetros, que deberán pagarse con independencia de las maniobras de rescate o salvamento, a pesar de que el usuario decida no utilizar el servicio de la grúa.Igualmente, para el arrastre de los vehículos y dependiendo del tipo de grúa que se utilice, ya sea de pluma o de plataforma, se establece que, por cada 20 kilómetros, los costos pueden ir de 3.55 UMAS (341.5 pesos) hasta 8.28 UMAS (796.7 pesos).Por cuanto hace al depósito de vehículos, es decir su estancia en el corralón, los propietarios pagarán desde 0.23 UMAS, 22.1 pesos diarios o fracción del día por bicicletas; hasta 2.05 UMAS, es decir, 214.5 pesos diarios para tráiler doble remolque o semirremolque.Las motocicletas pagarán 0.47 UMAS por día (45.2 pesos); los automóviles 0.745 UMAS (71 pesos); las camionetas por su parte deberán cubrir por día o fracción 0.94 UMAS (90.4 pesos).Los concesionarios o permisionarios y autorizados para prestar el servicio auxiliar de la seguridad vial que presten el servicio de arrastre, no entregarán los vehículos sin que se les cubra el costo de los servicios prestados, así como las multas impuestas por la autoridad competente.De igual manera, la SSP ordena que el concesionario o permisionario y autorizado para prestar el servicio auxiliar de la seguridad vial no deberá entregar vehículo a los propietarios o a sus representantes sin la presentación del oficio de liberación expedida por la autoridad competente según sea el caso, así mismo, no entregarán los vehículos sin que se les cubra el costo de los servicios prestados.En todos los casos, para la aplicación de los cobros, las fracciones mayores de 500 metros se considerarán como un kilómetro y las menores, no se tomarán en cuenta; en los casos en que se utilicen autopistas, caminos y puentes de cuota o servicios de peaje, los pagos por el uso de estos, correspondientes a la grúa, serán por cuenta de los concesionarios.Por cuanto hace al vehículo, será por cuenta del usuario, sobre todo si el servicio puede ejecutarse utilizando caminos y puentes de jurisdicción Estatal o Federal exentos de cuota y el usuario exija la utilización de caminos y puentes de cuota, la totalidad de los pagos correspondientes tanto por la grúa como por el vehículo objeto del servicio serán a cargo del usuario.En otro tema, respecto a los retenes, Gutiérrez Maldonado señaló que continuarán implementándose.“Es necesario, la gente que anda bien es preferible perder 5 minutos a que alguien los vaya a asaltar; quien siempre la va a hacer de problema es la delincuencia. La delincuencia siempre va a ver el cómo quitar lo que les molesta; es muy importante no caer nosotros y no repetir lo que la delincuencia quiere”, señaló