Ya no habrá subsidios; productores tendrán que “poner su parte” en proyectos: SEDARPA

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) trabaja ya en la búsqueda de nuevos esquemas de participación entre gobierno y productores para este 2020, pero algo muy puntual que será eje en el nuevo ejercicio es que ahora “el dinero ya no se regala”.



Los productores tienen que poner su parte porque de lo contrario, el dinero regalado son solamente dádivas, sostuvo el titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón.



Fue contundente al señalar que no habrá subsidios porque estos terminan resultando gastos y en la SEDARPA “no lo vamos a hacer”, destacó.



El funcionario apuntó que la Secretaría está analizando ya las estrategias que se tendrán que implementar y argumentó que la dinámica impulsada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador es la de romper los paradigmas para el mejor aprovechamiento del campo y apoyar a los productores, pero de una manera transparente y confiable.



Manifestó que se buscarán alternativas para que haya apoyos para quienes de verdad comprueben sus proyectos, pero estos se harán de manera tripartita o con ayuda de financieras, pero “no vamos a subsidiar”, reiteró.



Cadena Cerón dijo que quienes busquen otro tipo de apoyos pueden acudir a la Secretaría del Bienestar, pero la SEDARPA de cualquier estado ya no tendrá este tipo de ayudas.



Los pendientes que se tienen por pagar de los programas de concurrencia, recordó se tiene un plazo para hacerlo hasta el mes de marzo de 2020, en tanto los productores tienen la obligación de entregar toda la información necesaria para pedir sus fondos, de lo contrario no se podrá hacer.