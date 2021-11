Ya no se pudo cambiar alumbrado público, dice Alcalde saliente de Coatepec

Uno de los temas que se quedará pendiente en el municipio de Coatepec es la rehabilitación del alumbrado público, indicó el alcalde Enrique Fernández Peredo.Señaló que el proyecto contemplaba la rehabilitación de todo el alumbrado a nueva tecnología con un costo de 12 millones de pesos, sin embargo, aseguró que el pago de laudos y otras deudas heredadas impidió ejecutarlo.“Un tema que queda en el tintero es la rehabilitación de todo el alumbrado público a nueva tecnología, eso ya no lo pudimos hacer, tenía un costo aproximadamente de 12 millones de pesos hacerlo todo y desafortunadamente tuvimos que pagar laudos y demás y no lo pudimos ejecutar”, aseveró.Asimismo, explicó que algunas calles no pudieron ser reparadas, a pesar de que urgían, ya que aseguró que era necesario invertir en la imagen urbana, toda vez que el turismo es el eje rector del municipio.En este sentido, aseguró que por ello se apostó a la rehabilitación integral del parque municipal y cinco calles del centro.“Era necesario invertir en la imagen urbana, si bien es cierto que hay calles que pudiera urgir su rehabilitación como es Hernández y Hernández y Melchor Ocampo, se hicieron 5 calles y todas empedradas, con drenaje y cableado subterráneo, eso contribuye a la imagen y son importantes”, dijo.Agregó que la reparación del parque tuvo opiniones encontradas, no obstante, insistió en que el inmueble es el punto de reunión de los turistas.“No estamos satisfechos pero nos vamos con la conciencia tranquila de que se hizo lo que más se pudo y sí faltaron muchas cosas”, finalizó.