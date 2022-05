El Gobierno del Estado ya empezó a dispersar los recursos del Seguro Catastrófico a los productores del campo que resultaron afectados con el paso del huracán Grace en agosto de 2021; y destinará recursos adicionales para ayudar a los que no lograron entrar en este apoyo.En entrevista, el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que ya habló con el Secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para poder generar esta partida presupuestal y así cubrir a más campesinos."El Seguro Catastrófico lo estamos ya aplicando porque recordarán que les dije que era un proceso porque la aseguradora obviamente hace un estudio sobre cuál fue realmente la afectación que cubre el seguro”.Detalló que los apoyos se entregarán a productores de San Rafael, Gutiérrez Zamora y demás municipios de esa región, donde el meteoro impactó con mayor fuerza, dañando cultivos de plátano, maíz, limón, entre otros."Ya lo empezamos a pagar, no tengo exacto el dato (de cuánto dinero es y cuántos beneficiarios) pero se los daré y una de las zonas que estamos cubriendo es precisamente ésa: San Rafael, Gutiérrez Zamora. Ustedes saben que las aseguradoras evitan pagar, entonces se apegan mucho a lo contratado en el seguro", puntualizó el Gobernador.Por eso reiteró que su administración, a través de la SEFIPLAN, hará una aportación adicional para cubrir a los que la empresa no cubrió con el seguro. "Una vez que Finanzas autorice este adicional que vamos a incluir, lo vamos a informar", aseveró.Por otro lado, indicó que su administración está buscando la manera de parar el coyotaje en la compra y venta de los productos del campo, toda vez que plataneros de San Rafael han optado por dejar perder sus cosechas ante el bajo precio en que los intermediarios quieren comprarlo."Estamos impulsando los precios de garantía, no todos los productos los podemos incluir ahorita en estos precios de garantía. Se hace a través de un convenio con Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y con Producción para el Bienestar, un programa que maneja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)", explicó.Adicionalmente, mencionó que solicitará al secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Evaristo Ovando Ramírez, que revise el tema de los bajos precios de la cosecha de plátano en esa zona del norte del Estado.