Ya se notan actos de anticipación de campaña en el país: Pepe Yunes

El diputado federal y miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Yunes Zorrilla, señaló que en materia electoral existe mucho desprecio por las normas y que se notan actos de anticipación de campaña en el país.El legislador federal declaró así, previo a atender la invitación que le extendieron los agremiados “Cenecistas” y de la UGOCEP, en los festejos de los 108 aniversario de la promulgación de ley agraria llevando a cabo en el “Teatro Clavijero” del Puerto de Veracruz.Manifestó que el foro “Diálogos Ciudadanos” que presidirá el secretario de Gobierno, Adán Augusto López, espera no tenga estos tintes, toda vez que quien lo dio a conocer el día de hoy fue su homólogo de cámara, el diputado Sergio Gutiérrez, quien sus compañeros de partido han denunciado actos anticipados hacia la gubernatura Veracruzana.“Yo sí estaría muy claro, esperando que este no fuera el caso, todos los esfuerzos que impliquen generar condiciones de bienestar para Veracruz desde dónde procede serán bienvenidos, (…) habrá que ver cómo se desarrolla”.El foro ciudadano se realizará el próximo 12 de enero, donde se tocarán temas como la reforma electoral y la gobernabilidad en México.Por último, dijo que las organizaciones campesinas tienen sentimiento contra el gobierno, al existir una baja productividad del sector primario en el estado. “Veracruz no puede pensarse sin sus productores agrícolas y pecuarios, es una realidad”, finalizó.