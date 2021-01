Yo no podría tomar descanso ante emergencia: Sheinbaum sobre López-Gatell

Luego de que se exhibiera al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en playas de Oaxaca en medio de la pandemia por el Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el subsecretario debe dar sus propias explicaciones sobre las vacaciones que tomó, pero que ni ella ni su equipo de trabajo podrían tomar un descanso ante la emergencia.



“Cada quien es responsable de decir y hacer. En mi caso en particular, en el caso de todo el equipo, estando la situación de la Ciudad como está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso. Hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la Ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al Dr Gatell”.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, fue captado ayer domingo en un restaurante de playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, costa de Oaxaca.



Las fotografías —que comenzaron a difundirse a través de redes sociales— muestran al funcionario de la Secretaría de Salud (SSA), y vocero del Gobierno federal para la emergencia por COVID-19, acompañado de una mujer en un restaurante del hotel El Alquimista, en Zipolite.



López-Gatell Ramírez arribó a la costa oaxaqueña el 31 de diciembre de 2020, en un vuelo cuyas imágenes fueron difundidas en redes sociales por el periodista Salvador García Soto para pasar el fin de año, y cuyas imágenes también desataron controversia porque no portaba cubrebocas de la forma correcta, cubriendo la boca y la nariz, a pesar de que sostenía en ese momento una llamada telefónica en un avión.



En las conferencias vespertinas, el propio López-Gatell ha insistido en el uso del cubrebocas en lugares donde no es posible el apropiado distanciamiento físico.