Yunismo falseó documento del SAT para ocultar presunto desvío

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) va por ex servidores públicos de 6 ayuntamientos del cuatrienio 2018/2021 y de una dependencia estatal yunista que pretendieron, con documentación apócrifa, deslindarse de un daño patrimonial en contra del erario púbico.En conferencia de prensa, Delia González Cobos, auditora general, dijo que los casos se detectaron en la revisión de las Cuentas Públicas 2018 y 2019.Añadió que en total se han detectado 20 casos de entes que pretendieron sorprender al ente fiscalizador con documentación apócrifa, de los cuales, ya se presentaron dos denuncias penales y en breve habrán de presentarse otras 7, pues dijo que se trata de una conducta ilícita que no se va a permitir.“Eso es gravísimo, no puede ser que un ente fiscalizable nos esté presentando documentación falsa, no podemos permitir que una autoridad que emplea recursos públicos presente documentos falsos ante otra autoridad, con la finalidad de liberarse de un daño patrimonial”.Se reservó el derecho de omitir los nombres de los Ayuntamientos y de la dependencia estatal, así como el monto del daño patrimonial, pues en estos momentos las investigaciones están abiertas.En ese sentido, agregó que la autoridad competente (Fiscalía General del Estado) investigó la autenticidad de la documentación y confirmó que efectivamente eran falsas.Con la presentación de documentos falsos, añadió, se incurre en una conducta ilícita.En el caso de la dependencia del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que presentó documentos falsos del Sistema de Administración Tributaria (SAT); mientras que los Ayuntamiento pretendieron acreditar obras hidráulicas y de electrificación con constancias de validación falsas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Reiteró que esas prácticas no se van a permitir, no durante el periodo en el que estará al frente del ORFIS.Asimismo aseguró que en la fiscalización de los recursos públicos no se ven colores ni afiliaciones políticas.“Nunca preguntamos de partidos porque creemos que eso no es determinante para señalar presuntas responsabilidades”.