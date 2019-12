La diputada federal Corina Villegas Guarneros aseguró que tanto este año como el próximo, una de las prioridades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que las zonas olvidadas, vulnerables, sean beneficiadas en todos los sentidos.



Añadió que el presidente de la República, ha puesto mucho énfasis en todos aquellos municipios que fueron abandonados, aquellos que son vulnerables, a los cuales no llegaban carreteras, infraestructura, no tenían so quiera un parque para sus niños.



"Por ejemplo Mixtla de Altamirano es el tercer municipio a nivel nacional con mayor pobreza de México, ni siquiera tenían un parque los niños para divertirse".



Pero también apuntó que no serán descuidados aquellos que tienen un presupuesto asignado. De hecho dijo que se hace todo lo necesario para que no se frene el avance o labor que estén haciendo en favor de los ciudadanos, pues son a quienes se deben los gobernantes.