“Iniciativa Montse” propone castigo para quienes ayuden a feminicidas a escapar

El colectivo feminista "Brujas del Mar" urgió a reformar el Código Penal de Veracruz para castigar a los familiares o amigos de personas buscadas por feminicidio en caso de que los encubran, modificación de ley a la que han denominado la “Iniciativa Montse”.La activista Arussi Unda Garza, vocera del colectivo —quien llegó a ser nombrada una de las "100 personas más influyentes del 2020" por la revista Time debido a promover el Día Sin Mujeres —, explicó que en específico buscan cambiar el Artículo 345 sección V del Código Penal del Estado pues "favorece al delincuente".Explicó que esto es motivado por feminicidios como el de Montserrat Bendimes , quien murió tras haber sido brutalmente golpeada. Por este crimen fue públicamente señalado su entonces novio, Marlon "N", prófugo de la justicia luego que supuestamente sus padres le ayudaran a escapar. A los papás, cabe recordar, los detuvieron por participar en el asesinato."Este tema, de cómo sigue su feminicida suelto, cómo sigue siendo acobijado presuntamente por su familia y seguramente con redes de apoyo bastante grandes pues vivir en la huida no es sencillo, con base en eso fue que pusimos atención al artículo, justamente de ahí es donde surge esta problemática", dijo.Actualmente, el Artículo 345 del Código Penal establece que:"No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de:I. Los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción;II. El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; oIII. Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.”Arussi Unda explicó que la Ley permite redes de apoyo por parte de la familia o amigos de presuntos delincuentes y se obstruye el debido proceso.“Esto es lo problemático, justamente son las redes de apoyo que se le brindan a un delincuente, sobre todo este tema de ocultar los instrumentos u objetos, o impedir que se averigüe ¿Como no se puede sancionar eso? Si eso ya incurre en un delito que es una participación activa, es muy ambigüo”.Ante esto, exhortó a la sociedad a actuar por su propia moral para no incubrir delitos hechos por sus allegados."Me parece que debe de haber algo que orille a la sociedad a involucrarse y a no incubrir esto, no naturalizar estos hechos violentos ni ningún otro (...). Si una persona sabe que hay un ilícito por parte de una amistad o familiar, deberia de verse moralmente obligado a hacer lo correcto", dijo.