5 años con Alerta por feminicidios en Veracruz, 5 años sin resultados

En 40.4 por ciento de los feminicidios que se investigan en Veracruz desde 2016 se registraron en los 11 municipios veracruzanos que cuentan con la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida.La entidad, cabe recordar, tiene otra Alerta por Agravio Comparado y actualmente la Federación analiza una tercera por casos de desaparición Hace casi 5 años, en diciembre de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) activó el mecanismo por violencia feminicida en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.Sin embargo, la mayoría de los municipios mencionados no ha logrado reducir estos crímenes, pues desde enero de 2016 al mes de agosto del 2021 se han abierto un total de 198 carpetas de investigación en dichas demarcaciones.Mientras que en los 212 municipios de la entidad, en el periodo mencionado, se abrieron un total de 489 carpetas de investigación por feminicidios, según datos oficiales. Esto quiere decir que los 11 municipios con AVG suman más de la tercera parte de tales crímenes perpetrados en el último lustro.En 2016 en toda la entidad se abrieron 58 carpetas de investigación; fueron 100 en 2017; se abrieron 101 en 2018; hubo 104 carpetas por feminicidio en 2019 y 76 carpetas en 2020. Al mes de agosto de 2021 se han abierto un total de 50 carpetas de investigación por feminicidios.Con su Alerta del 2016, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de la Federación emitió una serie de recomendaciones como elaborar una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad en los 11 municipios; reforzar patrullajes preventivos; efectuar operativos en lugares peligrosos para mujeres; así rapidez en órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.Igualmente, planteó la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata y la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas, junto con medidas específicas para atender la violencia contra las mujeres en municipios con población indígena.No obstante, mediante solicitudes de información los propios Ayuntamientos mencionados han sido parcos en detallar las inversiones y acciones implementadas como parte de la AVG.Este martes, durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que preocupa el cumplimiento de la primera AVG decretada para Veracruz, afirmando que hay resultados positivos por parte de las acciones implementadas por su administración.“En nuestro Gobierno las mujeres van a encontrar un aliado; vamos en contra de la cultura machista de agredir a las mujeres”, advirtió, apuntando que no se solapará ningún caso de agresión.García Jiménez recomendó a los Gobiernos Municipales salientes informar sobre las acciones implementadas en sus administraciones antes de concluir sus periodos, adelantando que el Gobierno del Estado buscará a las próximas administraciones para que se supere lo hecho por sus antecesores.“Quizá pudieran encontrar ustedes algunos (municipios) que no lo que quisiéramos, en esta reunión que vamos a tener, que hemos programado, vamos a recibir también, en una especie de autocrítica, que nos digan qué les faltó para que el próximo alcalde se focalice sobre eso”, anunció.Cabe señalar que Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, que cuentan con la AVG por violencia feminicida, siguen siendo los de mayor incidencia en feminicidios en la entidad, registrando 47; 36 y 25 carpetas de investigación, respectivamente, en los últimos 5 añosEn Veracruz se abrieron 5 carpeta de investigación por el delito de feminicidio en 2016; 17 en 2017; 6 en 2018; 8 en 2019 y 8 en 2020. Este año se reportan 3 casos hasta el mes de agosto. Como se mencionó, en total en el puerto se investigan 47 feminicidios en los últimos 5 años.En Xalapa se abrieron 8 carpetas de investigación por feminicidios en 2016; en 2017 fueron 12; en 2018 fueron 6; en 2019 fueron 5 y en 2020 fueron 3. En 2021 se reportan 2 hasta el mes de agosto. En total se investigan 36 feminicidios en los últimos 5 años.En Coatzacoalcos se abrió una carpeta de investigación en 2016; fueron 3 en 2017; 9 en 2018; 7 en 2019 y 3 en 2020. En lo que va de 2021 se han abierto 2 carpetas de investigación. En total se investigan 25 feminicidios en los últimos 5 años.En Córdoba se abrieron 2 carpetas de investigación en 2016; fueron 6 carpetas de investigación en 2017; se abrieron 4 en 2018; se abrieron otras 4 en 2019; se abrieron 2 en 2020. En 2021 se abrió una carpeta de investigación por feminicidio. En total se investigan 19 feminicidios en los últimos 5 años.En Poza Rica se abrieron 4 carpetas de investigación en 2016; fueron 3 en 2017; fueron 6 en 2018; fueron 2 en 2019; se abrió una en 2020. En 2021 no se han abierto carpetas de investigación por este delito. Se investigan 16 feminicidios en los últimos 5 años.En Tuxpan se abrieron 2 carpetas de investigación en 2016; fueron 2 en 2017; fueron 3 en 2018; fueron 2 en 2019; se abrieron 3 en 2020. En 2021 se han abierto 3 carpetas de investigación por este delito. En total se investigan 15 feminicidios en los últimos 5 años.En Martínez de la Torre no se abrió ninguna carpeta de investigación en 2016; se abrieron 5 en 2017; fueron 2 en 2018; fueron 3 en 2019; se abrió una en 2020. En 2021 se abrió una carpeta de investigación. En total se investigan 12 feminicidios en los últimos 5 años.En Minatitlán se abrieron 5 carpetas de investigación en 2016; no se abrió ninguna en 2017; fueron 2 en 2018; fueron 2 en 2019: no se abrió ninguna en 2020. En 2021 se ha abierto una carpeta de investigación. Se investigan 10 feminicidios en los últimos 5 años.En Las Choapas se abrió una carpeta de investigación en 2016; se abrió otra carpeta en 2017; se abrieron 2 en 2018; fueron 2 en 2019; se abrió una 2020. En 2021 se han abierto 2 carpetas de investigación. En total se investigan 9 feminicidios en los últimos 5 años.En Orizaba se abrió una carpeta de investigación en 2016; se abrieron 2 en 2017; fueron 2 en 2018; fue una en 2019; no se abrió ninguna en 2020. En 2021 no se han abierto carpetas de investigación por este delito. Se investigan 6 feminicidios en los últimos 5 años.En Boca del Río no se abrieron carpetas de investigación del 2016 al 2019; en 2020 se abrió una y suman 2 en lo que va de 2021. En total se investigan 3 feminicidios en los últimos 5 años en este municipio.A través de sus áreas de transparencia, algunos de los 11 municipios respondieron a solicitudes de información y destacaron la elaboración de foros; cursos reuniones; mesas de trabajo; implementación de protocolos y bancos de datos, entre otras acciones para combatir los feminicidios.En cuanto a la inversión hecha por los actuales gobiernos locales la mayoría justifica no manejar partidas presupuestales en este rubro a través de sus Institutos Municipales de las Mujeres, ya que son órganos que no cuentan con recursos propios.Municipios como Córdoba reconocen desconocer los recursos destinados y no contar con todos los registros del gasto devengado, ya que algunas acciones se implementaron en gobiernos anteriores. En cuanto al actual Gobierno Municipal no detallaron la inversión realizada.Veracruz Puerto, el que registra el mayor número de carpetas de investigación por feminicidios, no destinó presupuesto en la Alerta en 2016, 2017, 2020 y 2021. Únicamente en 2018, el municipio gobernado por Fernando Yunes Márquez erogó un millón 477 mil 640 pesos y en 2019 el monto fue menor, de 933 mil pesos.Coatzacoalcos, por su parte en su área de transparencia, no proporcionó información relevante. Argumentando no contar con recursos propios, el IMM evadió el monto en recursos financieros que se han destinado para dar cumplimiento a la alerta.Boca del Río ha gastado miles de pesos en viáticos para reuniones, foros, conferencias, mesas de trabajo y demás efectuados en Xalapa. Este año el Ayuntamiento a cargo de Humberto Alonso Morelli ha destinado sólo 900 pesos para dar cumplimiento a las obligaciones y han sido para viáticos a Xalapa.Xalapa, gobernada por Hipólito Rodríguez Herrero, hizo lo mismo. Trasladó la solicitud al IMM y este justificó que no cuenta con recursos propios, de ahí que evitó señalar qué monto se ha destinado para cumplir la alerta que toca a los municipios.