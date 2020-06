AMLO inicia su gira por Veracruz, este viernes; pidió no ir a buscarlo

Tras su visita al estado de Tabasco para supervisar el proyecto de la refinería de Dos Bocas, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá el sur de Veracruz, iniciando este viernes en Coatzacoalcos.Según se ha informado, se espera que el mandatario visite alrededor de las 17:00 los trabajos de ampliación del muelle de la Laguna de Pajaritos. De acuerdo al mismo Presidente , el sábado no habrá reunión de seguridad y no habrá rueda de prensa “pero sí dos visitas: una planta, a un tren de refinería en Cangrejera y la visita a la refinería de Minatitlán, por el plan de rehabilitación de esta refinería”.Por último, el domingo, a las 10:00 de la mañana, estará en Sayula de Alemán, en donde dará el banderazo de modernización del Tren del Istmo.Ante la pandemia de COVID-19 que persiste en el Estado y el país, López Obrador pidió a la población que no acudan a buscarlo y así evitar aglomeraciones.Al respecto, el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta, aseguró que previo a la visita del Ejecutivo se desplegó una comitiva por la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Moloacán, Ixhuatlán del Suretes, Nanchital, Sayula, Cosoleacaque, Agua Dulce y Jáltipan, “que es la zona más cercana a la ruta que él tendrá”, para recabar peticiones de la población y adelantar las gestiones.