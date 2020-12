Antorcha niega que se adueñara de Complejo Deportivo y Cultural en Xalapa

El dirigente del Movimiento Antorchista, Samuel Aguirre Ochoa, desmintió que el Complejo Deportivo y Cultural “Salvador Díaz Mirón” sea utilizado de forma particular por la organización, como denunció el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero Sin embargo, aclaró que fue esta organización la que gestionó los recursos para la construcción de este espacio, al igual que otros en diversos puntos de la entidad, por lo que el proyecto lo realizó el Estado al llegar los recursos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).En un escrito que publicó en sus redes sociales, Aguirre Ochoa señaló al edil de “mentiroso” y de no cumplir con las expectativas de la ciudadanía al no resolver los problemas de Xalapa, así como la escasa obra pública que exige la población.Es por ello que Rodríguez Herrero busca culpables, para ocultar la “ineficiencia” de la administración municipal que encabeza, con acusaciones donde no le asiste la razón.Aguirre Ochoa explicó que la unidad “Salvador Díaz Mirón” opera desde hace 25 años y ha servido para que jóvenes humildes provenientes de zonas indígenas y marginadas de Veracruz y de otros Estados puedan cursar sus estudios universitarios y salir adelante con su formación profesional.“Si el Ayuntamiento de Xalapa quiere interponer denuncias de cualquier tipo por considerar que exista alguna irregularidad en las obras citadas, debe hacerlo en contra de dichas dependencias y presentar las correspondientes pruebas que demuestren sus acusaciones”, asentó el líder del movimiento.De igual modo, sostuvo que las “calumnias” del alcalde Hipólito Rodríguez son la respuesta visceral a la exigencia de los colonos de Xalapa para que les resuelva las necesidades de primer orden, como drenajes, agua potable, pavimentaciones de calles, construcción de aulas, alumbrado público.Ante ello, consideró que el edil trata, con esta agresión en contra del Movimiento, de desviar la atención de la población de lo que él no ha realizado, de su falta de resultados e ineptitud.Y es que lo acusó de destruir algunos espacios deportivos que ya existían, como fue el caso de la unidad deportiva de la colonia 6 de junio, a la cual le destruyó dos canchas techadas.Para finalizar, afirmó que el Alcalde boicoteó la conclusión del complejo cultural y deportivo, al regresar por 2 ocasiones más de 100 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda había etiquetado para terminar las obras y toda la documentación del complejo se encuentra en orden y la mantiene la Asociación Civil que coordinó los trabajos de construcción.“Se equivoca una vez más este personaje, que durante décadas ha vivido del erario, mamando de la ubre en la Universidad Veracruzana, sin aportar nada a la población. Con la gente organizada y consciente se dará de topes”, sentenció Samuel Aguirre.