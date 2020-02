Balacera que vivió Córdoba “no es asunto para alarmarse”: Secretario de Gobierno

De acuerdo al secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, las balaceras ocurridas el pasado sábado en Córdoba, donde cuatro policías murieron en ataques del crimen organizado, no son un “asunto para alarmarse”.Al salir de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, efectuada en las instalaciones del Mando Único en la colonia Buena Vista, en este municipio, el funcionario aseguró que no permitirán que ningún grupo delincuencial se asiente en alguna parte del Estado.“Tampoco es un asunto para alarmarse, pues el Gobierno está trabajando y en el lugar es donde más detenciones de delincuentes hemos hecho, hoy tuvimos una reunión deslindando responsabilidades y nosotros hemos cumplido”, dijo sobre lo ocurrido este fin de semana.Este 22 de febrero, hombres armados rafaguearon la torre de vigilancia de la Policía Municipal , localizada sobre el bulevar Córdoba-Fortín, a la altura de la plaza Shangri-La, resultando dos policías muertos.Al mismo tiempo, en el camino estatal que va de Los Cerezos hacia San Isidro Palotal, fue rafagueada una patrulla, dejando otros dos elementos municipales fallecidos.El día siguiente, tras lo ocurrido, las calles de Córdoba lucieron casi desiertas ; varios comercios anunciaron el cierre de sus puerta hasta el lunes siguiente y la gente decidió no salir por temor.Al respecto, Cisneros comentó que el Gobierno del Estado se solidariza con los cordobeses y justificó que la reunión de este día tardó por el seguimiento de las investigaciones pertinentes.Asimismo, advirtió que la solución a la inseguridad en la zona no es rápida, aclarando que se tienen “bien identificados los objetivos en esta zona”.Destacó que el Gobierno está atento a las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento en materia de seguridad.En cuanto a las torres de vigilancia adquiridas por el municipio, cuestionadas por el Congreso pues fueron vulneradas , indicó que le corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) indagar e informar a la ciudadanía.Finalmente, señaló que en breve, el Gobierno Municipal entregará un sistema de videovigilancia y estarán trabajando de manera conjunta para seguir haciendo frente a la inseguridad.Cabe señalar que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, estuvo en la reunión pero no quiso dar declaraciones al respecto.