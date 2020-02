Callan a alumnas del Lizardi ante presunto acoso: Si no tienen pruebas, “no digan cosas”

Luego de que alumnas del nivel bachillerato del Colegio Lizardi, de la ciudad de Veracruz, se manifestaran para denunciar acoso sexual dentro de la institución privada , ahora revelaron que docentes les dijeron que si no tienen pruebas “no estén diciendo cosas”.Cabe señalar que este día pegaron mensajes en los baños de mujeres para acusar que sufren desde "toques" en los pasillos realizados por sus compañeros, hasta comentarios sobre su cuerpo y abrazos obligados por parte de docentes, así como presuntos envíos de fotografías desnudas a profesores para aprobar materias."Por el movimiento en redes, pues las chavas se animaron, nos dijeron (las autoridades escolares) que si no tenemos pruebas pues que no estemos diciendo cosas pero son cosas que sí pasan, sí son verdad".“A un profe de inglés lo corrieron por lo mismo, lo acabaron corriendo por problemas de ese tipo con unas alumnas. (...) Los alumnos nos han agarrado las pompas, los pechos, te toman fotos debajo de las faldas", dijo una de las agraviadas, de forma anónima.Asimismo, afirmó que los docentes las pretenden denigrar diciéndoles que trabajan de “teiboleras”."Los maestros se burlan de nosotras, no en nuestras caras pero sí dicen cosas ofensivas. Una vez una alumna le dijo a un profe que ya había conseguido trabajo y el profe le dijo 'ay pues de teibolera, porque a eso aspiras porque eres mujer'.“Ya hemos reportado varias veces, sobre todo a un profe de matemáticas que te abraza muy incómodo y nadie hace nada”, agregó.Tras la difusión en medios de comunicación de su protesta, la denuncia en Facebook fue borrada y las autoridades educativas retiraron los mensajes pegados en el área de sanitarios.