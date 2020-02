También denuncian acoso sexual en Colegio Lizardi, en Veracruz Puerto

Mediante mensajes anónimos colocados en el baño de mujeres, estudiantes de nivel bachillerato del Colegio Lizardi, de la ciudad de Veracruz, denunciaron acoso por parte de docentes y otros estudiantes dentro de este plantel privado.Promoviendo el hashtag #LizardoEsMisóginoYMachista y #EnLizardiSíPasa y mediante "post it" adheridos a los espejos de los sanitarios, denunciaron que en sus rutinas escolares viven acoso, desde "toques" en los pasillos realizados por sus compañeros, hasta comentarios sobre su cuerpo y abrazos obligados por parte de docentes, así como presuntos envíos de fotografías desnudas a profesores para aprobar materias."Que los alumnos manden nudes de las niñas para que les suban puntos", "¿Cuáles son las partes del brazo de una mujer? El brazo, el antebrazo y la escoba - Un profesor", "Que tus profes hagan comentarios sobre tu cuerpo entre ellos", "Que los profes hablen con los alumnos sobre las alumnas y hagan comentarios obscenos", "Denuncia si pasaste por alguna situación, no te quedes callada", dicen algunos de estos mensajes.Por Facebook, las estudiantes también pidieron a sus compañeras sumarse al paro nacional de mujeres el 9 de marzo y no asistir al Colegio para protestar “por las que nunca irán otra vez”.Cabe destacar que esta forma de denuncia anónima ya ha ocurrido en otros planteles educativos del país, mediante la cual las alumnas expresan anónimamente los casos de acoso escolar.Apenas este, jueves, alumnos del CECYTEV en Medellín de Bravo protestaron para denunciar presunto acoso sexual por parte de docentes