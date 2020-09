Cisneros pide a Ahued ayudar con problemas en Laguna Verde, no sólo señalarlos

Luego de que el senador Ricardo Ahued Bardahuil criticara el mal estado en los caminos aledaños a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, incluidas sus salidas de emergencia , el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, exhortó al legislador a apoyar ante estos problemas y que no sólo los señale.“No solamente hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que participar. Los dichos se tienen que convertir en hechos. Yo invitaría al Senador y a todos los que quieran hacer que las cosas funcionen mejor, a que participemos viendo lo que sí podemos hacer y no solamente lo que pueden hacer otros”, dijo el funcionario estatal.Este martes, Ahued afirmó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben entregar cuentas de los recursos que servirían para rehabilitar zonas aledañas, acusando que se “se han robado el dinero”.“Que se investigue de los anteriores gobiernos o de quien haya sido, dónde están los recursos que son precisamente para la reestructuración de vados, puentes, caminos, que precisamente son para la zona de emergencia de los pueblos, que si ahora no pueden pasar por esos caminos deteriorados, menos en un caso de emergencia”, dijo el legislador.Al respecto, el Secretario de Gobierno comentó que estas situaciones deben atenderse “en equipo”.“Debemos hacerlo entre todos, esa es la convocatoria, a trabajar en equipo para que las cosas funcionen bien en Veracruz”, dijo.Por otra parte, Cisneros Burgos lamentó que en esta época de pandemia exista gente que fomente los falsos rumores, refiriéndose a lo difundido este lunes sobre una supuesta emergencia en Laguna Verde, lo que fue desmentido por autoridades Aseveró que este tipo de acciones coartan la estabilidad social entre los veracruzanos, al tratarse de una “fake news” de mal gusto, pues se habla de la única Central que se mantiene monitoreada con altos estándares de seguridad.“Es verdaderamente lamentable que algunos quieran hacer noticia de un asunto tan delicado como lo es de una planta nucleoeléctrica al decir que había una alerta, quiero ser muy preciso al decir que no hubo ni hay alerta alguna, Laguna verde está funcionando en perfectas condiciones”, dijo el Secretario.