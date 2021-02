CMAS pondrá a xalapeños a llenar formato y hacer trámite para no cobrarles “extra”

En lugar de que sean los ciudadanos quienes decidan si aportan un pago extra cada mes en su recibo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), el organismo insistiría en hace dicho cobro “por default” y quien prefiera no hacer el pago tendrá que llenar un formato y acudir a tramitar su baja o hacerlo por Internet.Y es que este jueves comenzó a difundirse el “formato de mecanismo de oposición a la aportación voluntaria”, el cual tiene que rellenarse para rechazar que la CMAS cobre por la “aportación voluntaria” del 2% sobre el monto total del recibo.“Por este medio solicito a usted de la manera más atenta me sea eliminado el concepto de cobro aportación voluntaria para servicios ambientales del recibo por los servicios públicos que me son prestados por la comisión y que corresponden a la cuenta CMAS”, dice el documento que deberá que imprimirse y firmarse para luego llevar a la Comisión o enviarse por correo electrónico.El formulario pide datos como nombre, domicilio, número de cuenta CMAS e información de contacto. Incluye incluso un apartado opcional para explicar el motivo para darse de baja.En específico, como requisitos para el trámite se pide recibo de agua o el ya mencionado número de cuenta de la Comisión, copia fotostástica de la identificación oficial y formato de oposición debidamente llenado y firmado, el cual estará disponible en el sitio web del organismo o en puntos de cobro.“El trámite de oposición a la aportación voluntaria por servicios ambientales, es gratuito, no genera consecuencias al usuario al ser estrictamente voluntario, tiene efectos permanentes y será atendido en un tiempo máximo de 10 días hábiles a partir de que ingrese su solicitud”, dice el documento.Según se explica, podrá realizarse el trámite de manera presencial, “entregando la documentación anteriormente señalada en el Módulo de Atención para Aportación Voluntaria ubicado en las oficinas centrales de la Comisión”, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.O también, podrán remitirse todos los requisitos, al parecer escaneados, al correo [email protected] En enero pasado, el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, incluso con el voto a favor del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, avaló dicho cobro no obligatorio a partir de febrero.Según las autoridades, el dinero que buscan recabar es para “servicios ambientales”, para la "gestión integrada de los recursos hídricos”, para conservar ríos, suelos y bosques y para obras de infraestructura verde.No obstante, dicho cobro, aunque quedó establecido como voluntario, ya comenzó a aparecer en los recibos del agua sin autorización de los usuarios de CMAS.