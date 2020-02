Coalición de Transportistas quiere aumento a tarifas dando pésimo servicio, advierten

El presidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (ASTRAVER) Víctor Manuel Castelán Crivelli, destacó que el servicio de transporte público que se ofrezca al usuario tiene que ser de buena calidad y no en vehículos en mal estado, aunque advirtió que el Gobierno del Estado no ha autorizado aumento a la tarifa desde hace años.El empresario indicó que es importante pensar que el servicio que se otorgue tiene que ser de calidad pues hay quienes lo otorgan pero en autobuses que no cumplen con lo requerido para dar el servicio como lo merece el pasajero.Con ello manifestó su rechazo a la propuesta que ha hecho la Coalición de Transportistas del Estado, que encabeza Carlos Demuner Pitol, sobre aument ar en 40 por ciento las tarifa s Al respecto, el presidente de ASTRAVER dijo que es lamentable que quien pide un incremento el servicio lo ofrezca en camiones en mal estado, por ende que no cumple con lo que exige la autoridad.Finalmente, indicó que la Asociación que representa hace estudios correspondientes para encontrar un equilibrio tarifario donde la calidad y la calidez de los servicios que ofrecen no lesione tanto el bolsillo de los usuarios.