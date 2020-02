Si SSP no responde propuesta, transporte público aumenta 40% en automático: Empresarios

Empresarios del transporte público afirmaron que si la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no responde a su solicitud de aumentar en 40 por ciento las tarifas, el incremento sería “inminente”.Cabe destacar que recientemente, por orden de un Juez federal , la SSP deberá definir si procede o no un aumento en la modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo en el Estado. En caso de no atender este asunto, funcionarios de la dependencia podrían ser acreedores a multas o incluso inhabilitaciones.Cuestionado recientemente al respecto, el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez, aclaró que el Juez únicamente ordenó analizar la propuesta y no determinó que se incrementen, además, comentó que “de antemano”, un aumento de 40 por ciento le parece excesivo Al respecto,el presidente de la Coalición de Transportistas del Estado, Carlos Demuner Pitol, destacó que la tarifa no se ajusta desde el 2014 y aunque los costos de insumos para mantener a flote las unidades de transporte han incrementado, la autoridad no les concede el incremento tarifario.Por ello, mencionó que desde la administración estatal pasada promovieron un amparo y el Juez falló automáticamente a favor de los transportistas para que Seguridad Pública dé una respuesta a su propuesta."Solicitamos una autorización del 40 por ciento, el Código nos dice si después de transcurrir un tiempo esta autorización no ha sido contestada, se entiende que es una afirmativa ficta. Ya podría hacerse (el aumento). En términos del Código de Procedimientos Administrativos, dice basta que tu tengas tu solicitud, haya transcurrido el término y no exista esa certificación para que tu tengas ese derecho".“La ley marca 10 días, si el Juez considera, le va a conceder prórrogas, (...) ya no pueden irse a revisión, la sentencia ya está firme (...) la Coalición ya tiene el derecho del 40 por ciento como tal en términos legales, no es de ‘a ver si la Coalición ya tiene este derecho’", dijo el empresario Sergio Augusto Boeta Ángeles.Explicó que en caso de que la autoridad no conteste y por ende se concrete el incremento, la tarifa pasaría de nueve pesos a 12.50 pesos por boleto en costo normal, aclarando que la intención no es afectar al usuario pero admitió que los empresarios del transporte público están en "quiebra técnica".Señaló que la autoridad tiene un plazo máximo que vence la semana entrante para girar prórrogas y poder llegar a un acuerdo con los concesionarios pero si el titular de la SSP sigue sin responder, el aumento sería inminente.Mencionó que la asociación que representa cuenta con 4 mil unidades de las 6 mil 500 que operan en todo el Estado y aunque admitió que el parque vehicular está obsoleto, con el ajuste tarifario empezarían a cambiar paulatinamente las unidades.