Conceden amparo a Exalcaldesa de Mixtla para que haga llamadas desde penal

Luego de que desde su traslado del CERESO de Zongolica la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, María Angélica “N” y su esposo, el exsíndico de ese municipio, Ricardo “N”, permanecieran incomunicados, un juez federal aprobó un amparo para que puedan hacer llamadas y recibir visitas.



Fue el pasado 6 de febrero, cuando se llevó a cabo el traslado de los dos exfuncionarios municipales acusados de estar implicados en el asesinato de la alcaldesa de ese municipio, Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén Zopiyactle y su chofer Sabino García.



En esa fecha, María Angélica “N” fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Coatlán del Río, Morelos y Ricardo “N” al de Mihuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca.



Debido a que desde entonces permanecieron incomunicados, ambos tramitaron los juicios de amparo 139/2020 y 140/202, mismos a los que el juez federal del juzgado decimosexto de distrito en Córdoba dio entrada.



Tras el dictamen, a los titulares de los CEFERESOS de Morales y Oaxaca se les indica que “se requiere a la mencionada autoridad responsable para que de inmediato, dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que quede notificada del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informe a este juzgado sobre las medidas que haya tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibida que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la responsabilidad en que incurra, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor”.