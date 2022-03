Cuitláhuac advierte a Alcaldes de Cosoleacaque y Oteapan no incitar bloqueos por territorio

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que el conflicto territorial entre Cosoleacaque y Oteapan está en manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y exhortó a los alcaldes de ambos municipios a no alentar las movilizaciones de ciudadanos.Lo anterior, luego de 24 horas del bloqueo que mantienen a pobladores de Oteapan en la carretera de Cosoleacaque.En un mensaje en redes sociales, el Mandatario refirió que ambos municipios han sostenido durante muchos años este conflicto de límites territoriales, particularmente de la localidad La Tina Chica.Por ello, ante la toma de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, así como de la carretera federal Transístmica, pidió a los alcaldes Ponciano Vázquez Parissi y Jairo Martínez González no incitar el bloqueo de vialidades.“Exhorto a los Alcaldes de Cosoleacaque y Oteapan y a cualquier otra persona que aliente a algunos pobladores a mantener tomada dicha vialidad federal, a que no promuevan actos violatorios de la ley, mejor como autoridades responsables expliquen a sus gobernados que no es posible definir al instante algo que está en manos de la Suprema Corte de Justicia y que la vía cerrada afecta al resto de la población de sus propios municipios. Creemos que es momento de dialogar sin cerrazón y dejar de afectar a terceros”.Indicó que este asunto ha generado desde 2003 y hasta 2020 diversos decretos del Congreso del Estado para establecer los límites pero algunos han sido rebatidos legalmente mediante controversias constitucionales ante la Suprema Corte por los propios Ayuntamientos.“Precisamente el último de los decretos, el del año 2020, fue combatido legalmente por el Ayuntamiento de Oteapan mediante la Controversia Constitucional 39/2020. En dicha Controversia, que aún no se resuelve en definitiva se concedió el 19 de marzo de 2020 la suspensión provisional al municipio de Oteapan por parte del Poder Judicial de la federación”.García Jiménez apuntó que se llamó a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y al Municipio de Chinameca a abstenerse de realizar actos que modifiquen los límites territoriales; que se abstuvieran de crear nuevas autoridades en las localidades en conflicto; y que continuaran prestando los servicios públicos a la población.Además, agregó, el Ayuntamiento de Oteapan promovió en septiembre de 2021 un recurso de queja en contra de los Poderes Legislativo y el Municipio de Chinameca, por considerar que se cometió una violación a aquella suspensión provisional concedida.“Sin embargo, dicho recurso fue desechado el 30 de septiembre de 2021 por aquella instancia judicial federal, pues no estaba dirigido a demostrar la afectación de los límites territoriales. El Ayuntamiento de Oteapan, inconforme con lo resuelto en el recurso de queja, promovió el 11 de octubre de 2021 un recurso de reclamación, mismo que no se ha resuelto”.García Jiménez recordó que el 25 de octubre de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no debía ser de su conocimiento la Controversia Constitucional 39/2020, devolviéndose el expediente a la Segunda Sala, por lo que a la fecha está pendiente de resolverse la citada Controversia.El Mandatario dijo que todos deberían entender dicha información para no afectar a terceros ni hacer “politiquería” de ello, cuando ya ninguna autoridad de Veracruz puede hacer algo al respecto.