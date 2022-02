De Sara Luz a Lizzette Álvarez: Alcaldesas de Alvarado relacionadas con el crimen

La Presidencia Municipal de Alvarado nuevamente se ve implicada en actividad criminal por parte de quienes ostentan la titularidad; coincidentemente, son dos mujeres las que han sido involucradas en años recientes.En 2014, a sólo dos días de haber dejado el cargo, la hasta entonces alcaldesa Sara Luz Herrera Cano fue detenida por el asesinato de su secretario particular, Michel Martínez Corro, crimen ocurrido en agosto del 2013.En 2018, la exalcaldesa fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio.Ahora, 9 años después, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a la actual alcaldesa Lizzette Álvarez Vela, por una supuesta vinculación con el crimen organizado y por la toma del Instituto Tecnológico Superior , informó este miércoles el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En julio 2013 fue reportado como desaparecido Michel Martínez Cano, secretario particular de la entonces alcaldesa Sara Herrera Cano; un par de semanas después, ya en agosto, fue encontrado el cuerpo con señas de tortura.Las indagatorias de los agentes de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) apuntaron hacia Herrera Cano como presunta autora intelectual del homicidio.Incluso, se inició un Juicio de Procedencia (desafuero) en contra de la edil, sin embargo, no pudo concretarse porque el 31 de diciembre de 2013 concluyó su periodo constitucional.Aun así, fue detenida el 2 de enero de 2014 al perder el fuero constitucional por la conclusión del cargo.La orden de aprehensión fue obsequiada dentro de los autos de la Causa Penal 01/2014 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, la cual se radicó con motivo de la consignación 01/2014 derivada de la indagatoria 107E/2013 del índice de la Dirección General de Investigaciones Ministeriales, por el asesinado de Martínez Corro.Hoy nuevamente la Presidencia Municipal se encuentra en el ojo del huracán, ya que la alcaldesa Lizzette Álvarez es investigada por haber sostenido, presuntamente, una reunión con integrantes de un grupo delincuencial.A la edil se le investigaría, según lo dicho por el Gobernador , tras una balacera ocurrida el 4 de noviembre de 2021, entre un grupo de civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Tras el enfrentamiento fueron liberados 46 migrantes centroamericanos que se encontraban privados de la libertad en una casa de seguridad.Además, la actual Alcaldesa podría estar involucrada en la toma del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, al igual que Tomás Hipólito Tiburcio, excandidato a la Presidencia Municipal por el partido ¡Podemos!