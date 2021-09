Duarte intenta tirar proceso penal en su contra

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa retomó su pelea en tribunales para archivar un proceso penal en su contra, luego de recibir un fallo adverso por parte de un Juzgado Federal.Con fecha 8 de septiembre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río admitió el juicio de amparo en revisión número 226/2021 promovido por Duarte a través de sus asesores Pablo Campuzano de la Mora, y su defensora particular Italy Dessire Ciani Sotomayor.Y es que el exgobernador busca invalidar la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz en el juicio 128/2021 y mediante la cual negó al priista el sobreseimiento de un proceso penal en su contra.Inicialmente, Duarte solicitó al Juzgado 2º dictaminar el asunto como sobreseido y con lo anterior, archivar el proceso penal 38/2017 iniciado por no realizar la entrega-recepción de los bienes y de la oficina a su cargo tras solicitar licencia como Gobernador del Estado.Con lo anterior, la Fiscalía inició una investigación contra Duarte por su probable responsabilidad de incumplimiento de un deber legal.La abogada de Duarte argumentó que con el solo hecho de recibir licencia para ausentarse del cargo, y por lo tanto el Gobernador interino (Flavino Ríos Alvarado) realizaría la entrega del despacho y los bienes adjuntos a este.La respuesta del Juez 2º fue la de no declarar el sobreseimiento del proceso penal contra Duarte, dado que esta acción implicaría abrir una nueva instancia y revalorar los argumentos valorados con antelación, situación que ahora analizará el Segundo Tribunal en Colegiado en materia penal.