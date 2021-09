El Pico sigue siendo de Puebla y Veracruz, reitera INEGI

Si bien no modificó los datos referentes al Pico de Orizaba o Cofre de Perote, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aclaró que “no se puede saber la ubicación” de los puntos incluidos en el Registro de Nombres Geográficos.Aclaró que el propósito de dicho catálogo abierto y en línea se limita a “etiquetar” los nombres de los elementos geográficos del país.Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre , el Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas de Relieve Submarino con Fines Estadísticos y Geográficos catalogó al Cofre de Perote como un “cerro” y la ubicación del Pico de Orizaba dentro de Puebla y no de manera compartida con Veracruz.El criterio del INEGI generó críticas en redes sociales, aunque con corte a este martes el Cofre seguía con el término de “cerro” y al Pico de Orizaba lo localizaba en Puebla.El INEGI defendió que el Registro se elabora a partir de los nombres que los habitantes de un lugar o bien las autoridades dan a su localidad o a los elementos próximos a esta.“De acuerdo al Registro de nombres no se puede saber la ubicación. La coordenada geográfica que hace referencia el registro tiene el propósito de etiquetar los nombres de los elementos geográficos a un punto, y no es una fuente autorizada para determinar la ubicación de los rasgos o forma de relieve”, indica el ente.Es decir, el Registro sólo sirve de un compendio de los nombres de los rasgos geográficos localizados en el país.En el caso del Cofre de Perote, o Nauhcampatépetl, con más de 4 mil 200 metros de altitud; el INEGI justificó que el nombre está registrado como cerro Cofre de Perote, “con base en los nombres captados en trabajo de campo”.El INEGI explicó que no clasifica rasgos orográficos ni formas del relieve, como tampoco tiene atribuciones relativas a límites políticos-administrativos, estatales y municipales.En cuanto al Pico de Orizaba, el Instituto señaló que este mismo no es una fuente autorizada “para determinar la ubicación de los rasgos o forma de relieve”.Por lo que el ente evocó el Programa de manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba, del 9 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a diferencia de lo plasmado en el registro, el INEGI dijo que este se encuentra ubicado en territorio de los estados de Puebla y Veracruz.Para el estado de Puebla, corresponden los municipios de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Atzitzintla; y para el estado de Veracruz, los municipios de La Perla y Calcahualco, añadió.