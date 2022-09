El rancho incautado a Duarte, fallido proyecto del yunismo, exhibe INECOL

El Instituto de Ecología A.C. (INECOL) reveló que desde el yunismo devolvió al Gobierno del Estado el rancho “El Faunito”, que en octubre de 2018 recibió para la creación de un centro de investigación dedicado a la ciencia, la cultura y las artes, sin embargo, lo que no recibió fueron los recursos para su mantenimiento y operación.El rancho decomisado a Javier Duarte de Ochoa, ubicado en el Municipio de Fortín, también fue entregado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con la finalidad de que ambos organismos lo administraran.La donación la hizo el entonces titular del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, que en su momento dijo que El Faunito representaba la historia negra de impunidad que imperó, cuyo inmueble se convirtió en el ícono de la corrupción.Sin embargo, en lo que respecta al INECOL, su director Armando Contreras Hernández, dijo se tuvo que devolver el inmueble casi de inmediato por falta de recursos para su mantenimiento y funcionamiento.“Se recibió (el inmueble) con un documento y lo entregamos con el mismo documento”, por lo que reconoció que El Faunito se devolvió nuevamente a la administración estatal yunista.Manifestó que recibieron las instalaciones y las tuvieron en custodia, pero se devolvió a la brevedad, por lo que descartó que el saqueo de algunas piezas del interior del inmueble haya ocurrido en los días en que el INECOL lo tuvo bajo su custodia.“No tenemos los recursos para el mantenimiento y el sostén y llegamos a un acuerdo de devolverlo al Gobierno del Estado”.Dijo no tener una estimación de la cantidad de recursos que se necesitan, pero tienen que ser suficientes para mantener un equipo de investigación en la zona de Fortín, así como los recursos operativos.Ahora, expuso, con la actual administración estatal no ha habido un acercamiento para analizar la posibilidad de que el rancho “El Faunito” sea entregado habilitado para que funciones el centro de investigación.En julio pasado, se anunció que este espacio sería otorgado en comodato al Ayuntamiento de Fortín , para “un proyecto que tendrá el acompañamiento del Estado”.