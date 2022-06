Exdirector de Policía Vial lleva un mes desaparecido; autoridades callan

Este miércoles se cumple un mes desde que se reportó la privación de la libertad y desaparición del exdirector de la Policía Vial , Juan Alan Cuetero Meza, por lo que familiares y amigos marcharon por las calles de Xalapa y mantuvieron cerrada la circulación de la calle Enríquez.El pasado 29 de mayo se informó que “El Archy”, como se le conocía al comandante, fue “levantado” por sujetos que viajaban a bordo de al menos 9 vehículos en la ciudad de Veracruz.Semanas después de lo ocurrido, acusando que autoridades estatales no dan resultados, este miércoles familiares decidieron marchar por el Centro de la capital para exigir avances en las investigaciones, solicitando incluso audiencia con el Gobernador del Estado.La marcha que inició en el Monumento a la Madre concluyó a la altura de la Catedral, donde cerraron la circulación frente a Palacio de Gobierno y lanzaron consignas.Aseguró que no ha recibido apoyo del gobierno, ya que sólo los compañeros del trabajo de su hijo se han dedicado a apoyar en la búsqueda.La última vez que María Enriqueta Meza López refirió que vio a su hijo fue el día 28 de mayo, un día antes de que se lo llevaron alrededor de las 12:10 horas tras salir de su casa, en la colonia Del Maestro del Puerto de Veracruz.La madre asegura que en un video se puede observar cómo lo iban siguiendo 9 autos, dos motos y un taxi.En la marcha también se encontraba la esposa de Alan, Lucía Martínez Villanueva, quien tiene un hijo con él; “estamos desconsolados esperando respuestas de las autoridades, exigimos apoyo al gobierno por falta de actividad”, reclamó.Por su parte, la hermana del desaparecido, Susan Cuetero Meza, exigió que las autoridades le den seguimiento a la búsqueda pues afirmó que “lo que nos respondieron de la Fiscalía del Estado es que si su cuñado y el hermano que son policías lo han estado buscando y no lo encuentran, ellos menos van a saber”.Hasta el momento las autoridades no han dado más información sobre el caso.