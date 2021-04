Exigen liberar a los 8 detenidos en Orizaba por presunto ataque a policías

Familiares y amigos de los cuatro jóvenes que esta semana fueron reportados como desaparecidos en Orizaba, para después confirmarse que estaban detenidos por presuntamente agredir a policías, se manifestaron en el parque Apolinar Castillo de Orizaba para exigir su pronta la liberación, afirmando que son víctimas a quienes pretenden criminalizar.Piden que se libere a las 8 personas que fueron detenidas el pasado 30 de marzo por presuntos delitos contra la salud y portación de armas de fuego.Por redes sociales, Abigail Martínez, hermana de dos jóvenes detenidos, difundió un comunicado en el que asegura que todos son “completamente inocentes”.“Su desaparición y posterior detención, así como el proceso de ésta, ha estado plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos”, acusaron las familias.Cabe señalar que al menos 4 de los jóvenes, de acuerdo con lo que informara el Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, se encontraban en un local de tatuajes en el Centro de Orizaba.No obstante, según la versión de las autoridades, su captura ocurrió por un ataque en un camino de terracería que conduce a la carretera Villa Unión-Fortín y la capilla San Isidro Labrador.Al respecto, la cuñada del tatuador José “N” explicó que la motocicleta del joven se quedó estacionada frente a su local, pues fue sustraído de ahí pero por la noche policías se llevaron el vehículo.Agregó que hasta el miércoles se logró comunicar su cuñado.De los ocho detenidos, cinco son de la región de Orizaba: Adriana Isabel, de 22 años, quien salió de su trabajo para el estudio de tatuaje porque tenía cita para retocarse pero ya no regresó a laborar ni su familia supo más de ella.Los hermanos Raúl y Moisés, de 19 y 17 años, quienes también comentaron que irían al estudio.El otro es Gonzalo, un señor de 64 años que llevó una comida a ese local.Se conoce que este viernes, estas personas fueron presentadas ante un Juez de Control en Amatlán de los Reyes, quien decidirá si permanecen detenidos o son puestos en libertad.En Atzacan, unas 50 personas se manifestaron la mañana de este viernes para demandar la liberación de Adriana Isabel, “Chabe”, como cariñosamente la llamaron algunas, por estar ciertos de que se trata de una buena chica a la que se está inculpando injustamente de presuntos delitos.Reiteraron que Adriana Isabel, de 22 años, desapareció cuando fue a retocarse un tatuaje en al local cercano a su trabajo, pero ya no regresó. Su hermana preguntó por ella y algunas personas le dijeron que había sacada del estudio junto a otro hombre por un sujeto que portaba arma.Desde ese día en redes sociales se comenzó a difundir su imagen solicitando el apoyo de la población para dar informes sobre su paradero.El martes 31 se enteraron que Adriana Isabel no estaba desaparecida, estaba detenida junto con otras siete personas por presuntos delitos.Este viernes, habitantes de Atzacan iniciaron una jornada de movilizaciones para demandar su liberación.Tras manifestarse brevemente en el parque de ese lugar, abordaron dos camiones de pasaje que los trasladaron a Orizaba y bajaron en la Norte 2 a la altura de Oriente 15, de donde iniciaron una marcha que siguió hasta la Oriente 9, de donde siguieron hasta la Norte 3 y de ahí a Colón, de donde tomaron para llegar al parque Apolinar Castillo, en donde nuevamente se manifestaron mientras llegaban amigos y familiares de los demás detenidos.