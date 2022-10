FGR todavía podría atraer caso Jacinto Romero: Fiscal de Veracruz

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía podría atraer el caso del asesinato del periodista Jacinto Romero, crimen ocurrido en en 2021 en el municipio de Ixtaczoquitlán.Recientemente, cabe recordar, salieron libres tres de los detenidos por el homicidio luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal exhibiera fallas en la carpeta de la Fiscalía de Veracruz Esta resolución, provocó que el propio gobernador Cuitláhuac García saliera en defensa de la Fiscalía , cuestionando la labor de dicho Tribunal y de jueces federales.Ahora, entrevistada en Ixtaczoquitlán, a donde acudió a la Mesa de la Seguridad, la fiscal Verónica Hernández indicó que si la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), pide que la FGR atraiga este caso está en toda la libertad de hacerlo."Y será la Fiscalía General de la República quien valorará la carpeta. Los familiares de él están siempre informados del trabajo que nosotros hemos hecho. Fiscalía está de lado de las víctimas, pero otras instancias están de lado de los probable responsables lamentablemente. Nosotros seguiremos siempre trabajando para las víctimas de una manera responsable", dijo.Asimismo, la Fiscal aseguró que la carpeta de este homicidio estuvo bien integrada."La Fiscalía cuenta con todos los datos pertinentes para haberli judicializado, no comparto la decisión de los jueces federales y la respetamos, pero estamos en la libertad de continuar con la integración de la carpeta"Sobre el caso de los cadáveres mutilados que fueron tirados en los municipios de Ixtaczoquitlán y Huiloapan hace días, dijo que la gente y todos los sectores deben estar tranquilos porque la fiscalía está trabajando en las carpetas correspondientes."Ya tenemos avances importantes de esos eventos y de ahí estamos trabajando con el compromiso firme de dar resultados, de que no haya impunidad, de abatir aquí los grupos delictivos que operan en la zona, como en todo el Estado".Aunque dijo que no es tema de la dependencia que lidera el atender el tema de prevención, están coordinados con fuerzas federales y estatales para enfrentar lo que sucede."Y que tengan confianza y creo que los resultados a nivel nacional han sido reconocidos en Veracruz. Estos hechos siempre han sucedido, pero ahora ha disminuido la incidencia delictiva y estamos coordinados, unidos, enfrentando lo que sucede aquí".