Fiscalía de Veracruz ajusta cifras de feminicidios: sólo cuenta 95 este año

Del 1° de enero al 30 de noviembre de este año, de 137 asesinatos de mujeres en Veracruz, sólo 95 de estos fueron feminicidios, aseguró la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Gadiáns.Durante entrevista, la funcionaria estatal afirmó que Veracruz era uno de los pocos Estados donde si moría una mujer, lo catalogaba como “feminicidio”.“Y no es así, porque puede haber diferentes situaciones, entonces el dato del primero de enero al 30 de noviembre son 95 feminicidios, los que después de la reclasificación, les puedo compartir que esos son los que tenemos en el Estado de Veracruz”, dijo.Cabe destacar que hasta octubre pasado, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraban 147 asesinatos de mujeres catalogados como feminicidios en Veracruz Ahora, la responsable de la procuración de justicia en la entidad señaló que derivado de una reclasificación que se acordó con procuradores del país en varios foros, se determinó seguir protocolos para determinar si la muerte de una mujer se considera como feminicidio.“Desgraciadamente, cuando hay una muerte de una mujer, inmediatamente dicen que es feminicidio y así lo subían a las estadísticas, entonces ahora que he ido a reuniones con otros fiscales, a la Confederación Nacional de Procuradores (sic), llegamos a tomar un acuerdo de que la muerte de una mujer se va a considerar homicidio y que depende del avance y después de seguir el protocolo que debemos llevar todas las fiscalías, se considerará homicidio o no dependiendo de las causas que dieron origen a la muerte”.Al respecto, reiteró que en Veracruz todas muertes de mujeres se catalogaban como feminicidios durante la administración anterior.Es por ello que, derivado de la reclasificación, se determinó que, del total de 137 casos, 95 son clasificados como feminicidios, mientras que 32 como homicidios, 3 suicidios, así como muertes por omisión.“Considerados feminicidios 95 de los 137 que se tenían en carpetas, 95 feminicidios, probables homicidios 32, secuestros agravados dos, muertes no delictivas cuatro, probables suicidios tres y muertes por omisión de cuidados uno”, finalizó Verónica Hernández.Cabe destacar que esta reclasificación de datos, ocurre en medio del distanciamiento entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) —que coordina a las 32 fiscalías del país— y el Centro Nacional de Información (CNI), ambos órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Y es que la CNPJ planea implementar su propio “Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia”, con miras a sustituir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.Según reportaron medios nacionales, la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concluyeron la auditoría a las cifras de incidencia delictivas que presentan fiscalías del país, hallando errores y anomalías como el subregistro de feminicidios y extorsiones