Gobernadores rechazarían auditoría que revela errores en sus cifras de delitos

En medio de la polémica porque fiscales del país crearían su propio sistema de registro de delitos, durante la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, gobernadores habrían rechazado que se presentara el informe sobre la auditoría realizada a los datos de incidencia delictiva que presentan sus Estados.Según reporta Animal Político, este miércoles en Palacio Nacional no se habría alcanzado un consenso para respaldar el llamado “Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional” que elaboraron la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).“De acuerdo con autoridades del Gabinete de Seguridad, el problema es la resistencia de algunos gobernadores, pero sobretodo de los propios fiscales del país, para transparentar dicha información, en tanto ellos no analicen y revisen los resultados”, publicó el medio nacional.Esto provocó que la presentación del Modelo de Revisión se retrasara “por lo menos” hasta enero de 2020.Dicha auditoría habría revelado graves fallas en el reporte de delitos por parte de las fiscalías: subregistro premeditado de feminicidios, que son clasificados sólo como “homicidios dolosos”; subregistro de extorsiones, que sólo se registran como “amenazas” y casos en los que se cometieron múltiples delitos pero sólo fue registrado uno.Cabe destacar que este año, Veracruz ha permanecido como la entidad donde más feminicidios se cometen, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García ha puesto en duda múltiples veces dichas cifras, afirmando que en la entidad ocurriría lo contrario a lo que señalaría la auditoría, es decir, todos los asesinatos de mujeres se han registrado como “feminicidios” y falta que se reclasifiquen a “homicidios dolosos” , pues de estos últimos no hay ninguno contado.Incluso la actual encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, negó que hasta inicios de noviembre pasado se hubieran registrado 200 feminicidios en lo que va de la actual administración.El Modelo de Revisión Estadística es presentado en medio de un distanciamiento entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) —que coordina a las 32 fiscalías del país— y el Centro Nacional de Información (CNI), ambos órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Y es que el pasado 6 de diciembre, el vocero oficial de la CNPJ, Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal de Oaxaca, informó que durante su 42 Asamblea Plenaria se acordó implementar el “Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia”, con miras a sustituir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.Con el aval de la Fiscalía General de la República (FGR) y al justificar su autonomía, la Conferencia detalló que su propia base de datos se creará en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).En respuesta, el Centro Nacional de Información y hasta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal advirtieron que la CNPJ no tiene facultad alguna “para crear, modificar, o desaparecer funciones” del Secretariado Ejecutivo o del mismo CNI.Al respecto, la Conferencia respondió hace unos días que si existe algún impedimento legal, entonces la Ley General del Sistema Nacional deberá reformarse.