Fiscalía ya no avanza en caso Elena Ferral, acusa hija de periodista asesinada

María Fernanda de Luna, hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada en marzo pasado, lamentó que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) se haya deslindado de brindarle la protección ante las constantes amenazas que recibe desde hace algunos meses."La CEAPP se deslindó de mi protección, tengo protección sí pero por parte de otro organismo", dijo.Refiriéndose al asesinato de su madre, denunció que la Comisión no dio ni está dando el ancho para proteger a los periodistas en el Estado.Tampoco hay más logros por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 25 de abril, cuando se informó de 6 personas detenidas y 11 órdenes de aprehensión."Hace falta mayor investigación en los hechos, desde que se anunció aquí en Palacio de Gobierno que ha se había resuelto el caso , no he visto mayor avance. Pido a los compañeros que no dejemos que el caso se quede en la congeladora", dijo.Manifestó que aún teme por su vida y lamentó que la Fiscalía también les haya quitado el resguardo. "Sí tengo protección pero no por la Fiscalía", reiteró.En abril pasado, la misma Fernanda de Luna aseguró que tras la detenciones —incluida la del reportero José Cárdenas—, la Fiscalía estaba dando resultados El pasado 30 de marzo, Ferral, quien fuera corresponsal del Diario de Xalapa, fue asesinada a balazos en calles Papantla cuando se dirigía hacia su automóvil.