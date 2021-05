Gobernar Xalapa con Cuitláhuac en el Ejecutivo no impedirá bajar recursos: David Velasco

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa por la alianza PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui, consideró que el llegar al Ayuntamiento de la Capital y ser el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien logró el triunfo por un partido antagónico, no será un impedimento para poder desarrollar las obras que aquí se requieren.



Y es que, a su juicio, quien perdería por una mala relación entre las dos autoridades será la ciudadanía, ya que se dejarían de bajar muchos los recursos requeridos para detonar el crecimiento de la ciudad.



“Es muy importante que haya una buena relación entre los dos órdenes de gobierno, Gobierno del Estado y municipio, de lo contrario se deja de bajar una cantidad importante de recursos que al final, quien acaba perdiendo es la ciudadanía”, expresó en entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.



Recordó que cuando fue Alcalde por primera vez, el titular del Ejecutivo estatal era de su mismo partido, Fidel Herrera Beltrán, del Revolucionario Institucional pero el Presidente de la República era el panista Felipe Calderón Hinojosa, lo que no afectó la gestión de recursos.



“Y yo tuve muy buena relación con todas sus dependencias, hacíamos muy bien los proyectos y bajábamos los recursos sin problemas”, destacó al cuestionar que “muchos recursos no se bajan porque no se hacen bien los proyectos”.



Los ejes de su eventual gobierno



Enumeró que uno de los principales ejes de su gobierno, en caso de ganar el 6 de junio, es fomentar el empleo, bajar la inseguridad e impulsar obras, “porque la gente quiere ver que se están empleando los recursos”, además de invertir en salud.



“Lo pide mucho la ciudadanía, como ya lo sabemos, no quieren corrupción, quieren ver transparencia en el uso de los recursos”, acotó al decir que impulsará también el empoderamiento de las mujeres y la disminución de los feminicidios, debido a que se mantiene el rezago por el machismo imperante en las colonias.



Adicionó que apoyará a las madres solteras con la instalación de guarderías para que no se vean impedidas de trabajar por no poder llevar a sus hijos a sus trabajos.



Además, comentó que, si bien la educación es importante, hay otras necesidades apremiantes en la Capital, como es el fomento al deporte, lo que a su juicio está comprobado que baja los índices delictivos, porque los jóvenes tienen en qué ocuparse.



Otro de los esquemas que pretende impulsar de ser elegido alcalde, es el de convertir a Xalapa en una “ciudad inteligente”, donde los ciudadanos puedan hacer sus trámites en línea, evitándose así trámites burocráticos y el pago de “gratificación” para que avance la gestión.



En el tema de movilidad, sostuvo la necesidad de cambiar el sentido de algunas vialidades para resolver el problema de movilidad en la ciudad, además del reacomodo de los reductores de velocidad, la ampliación del uno por uno en más arterias y la búsqueda de recursos para más segundos pisos como se ha hecho en la Capital de Puebla.



Por desempleo, inseguridad se acrecienta



Consideró que la situación de la pandemia, aunando a la situación económica que está atravesando Xalapa, está impactando en la falta de empleo y en el crecimiento de la inseguridad, “ya se habla de que otra vez es la ciudad más insegura del país” y “donde hay más secuestros”.



Dijo que la devolución de recursos a la Federación por parte de la actual administración morenista también ha impactado en el desarrollo de la ciudad, pues a su juicio ese dinero debía quedarse en la Capital e invertirse en alumbrado, en calles, en domos y generando empleo, “porque hay una falta de empleo de verdad gravísima”.



Acotó que quienes tienen negocios o algún tipo de actividad empresarial, están sufriendo de la inseguridad, por ello se mostró a favor de que se inviertan más recursos en obras públicas, para emplear a más personas y con ello reactivar la economía.



“La gente quiere trabajar pero no hay espacios, los jóvenes también sufren mucho, les cuesta mucho trabajo encontrar espacios, repito, si se aplican en los recursos en una obra en Xalapa agrega mucha liquidez a la ciudadanía”, adicionó.



Alianza necesaria



El aspirante a la alcaldía capitalina por el bloque opositor afirmó que a la gente “le daba mucha confianza votar por la alianza”, lo que no se lograba con candidatos propios por cada partido. “Es muy importante la alianza, porque aparte también es de percepción y dijimos si se da, a la gente le va a dar mucha confianza”.



Manifestó que cada contienda electoral es diferente y difícil, ya que todos tienen la misma oportunidad de ganar, reiterando la necesidad de que se conformara la coalición entre estos institutos políticos.



Reconoció que el PAN es el que más votos le suma a su candidatura, además de los contendientes priistas a las diputaciones federales por Xalapa, Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández y el diputado local a la reelección, Sergio Hernández Hernández.



El empresario xalapeño definió como “un gran logro” el conjuntar a estas tres fuerzas antagónicas ideológicamente, “como dicen la unión hace la fuerza, fue bien importante, fue complicado porque son ideologías diferentes pero también si ves la parte buena es que juntas varias líneas, varias formas de pensar y creo que eso a final de cuentas a Xalapa le gusta”.



Reiteró que esta unión fue muy importante, aunque reveló que se han dado “muchos problemas” derivado de la forma en que cada una lleva a cabo sus campañas.



“Creo que hemos avanzado bastante, las tres partes hemos colaborado bastante bien, hemos conjuntando las estructuras para hacer una estructura más sólida y llegar mucho más fuerte ya la contienda”, destacó.



Presumió que en las mediciones sale “un poco más arriba” de la coalición MORENA-PT-PVEM, gracias a que se ha manejado “bastante bien” el capital político que cada partido tiene en la ciudad.



David Velasco afirmó que ahora los recursos que se invierten en las campañas son fiscalizados a detalle por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, por lo que además de ser difícil por la pandemia, señaló que se enfocará más a las redes sociales y los medios de comunicación.



Aseguró que el evento multitudinario de este martes fue un indicativo que les dio “mucha confianza, mucha certeza de que la gente nos ve bien” y acepta sus propuestas de gobierno y la línea de trabajo.



Cada administración es diferente



El abanderado de la alianza “Veracruz Va” dijo que cada administración es diferente al hablar de la que actualmente encabeza el morenista Hipólito Rodríguez Herrero, porque les presta atención a unas cosas y deja de lado a otras.



“Por eso es muy criticado un gobierno y a veces no caen bien sus obras y a veces gente no se entera. Pero lo que sí critico es que no se tienen que estar regresando los recursos, es bien importante que esta administración haga un esfuerzo”, puntualizó.



Desde su punto de vista, Rodríguez Herrero está cometiendo un error, “pues hemos ido para atrás, porque cuando no se utilizan bien los recursos pues vamos a estar recibiendo menos cada vez, tanto de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) como del Ayuntamiento”.



Afirmó que los subejercicios en los que ha caído la gestión actual le están “pegando en la torre a Xalapa”, aseverando que la intención es invertir todos los recursos que llegan y tratar de buscar más.