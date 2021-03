Gobierno de Veracruz no volverá a mantener equipos deportivos

El regreso del equipo de béisbol El Aguila de Veracruz y de básquetbol Los Halcones de Xalapa no tocará los recursos de los veracruzanos, es decir, no se van a subsidiar por parte del Gobierno del Estado, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, al funcionario estatal se le cuestionó sobre el anuncio que hiciera el gobernador Cuitláhuac García respecto al equipo de ambos equipos deportivos profesionales a la entidad.Lima Franco dejó en claro que en el caso del béisbol se puso a disposición el estadio “Beto Ávila”, dándole mantenimiento que requiere la liga. Con respecto a Los Halcones de Xalapa, sólo hacen la gestión con los empresarios para que patrocinen al equipo, pero no se invertirían recursos del Gobierno en ningún caso.“No va haber dinero del Gobierno del Estado en Halcones de Xalapa, para subsidiar ni mantener al equipo”, dijo al agregar que es la misma situación con El Águila de Veracruz.Es así que toda la operación de la nómina y de los equipos, correrá a cuenta de los privados.“Esa dinámica donde los equipos profesionales se mantenían con presupuesto público ya no va a ser, lo que está haciendo el Gobierno del Estado tanto en el tema del béisbol como el básquetbol, simplemente es la gestión, todo lo demás es dinero de empresarios, dinero de los privados”, dejó en claro.Aceptó que debido a la pandemia, será complicada la inversión privada, pero por ello, hacen el llamado a los empresarios para que aporten en estas actividades, además, se dijo confiado de que el Plan de Vacunación contra COVID-19 continúe como hasta ahora y paulatinamente se reactive la economía y con ello las actividades deportivas.El Secretario comentó que la temporada en la liga de béisbol inicia a finales de mayo y para el básquetbol entre agosto y septiembre, de manera que consideró que aún hay pauta para que con el tema de vacunación, se pueda generar mayor apertura de los estadios, lo que ayudará a los ingresos de los equipos.“Pero puntualizar que no habrá dinero público para mantener y subsidiar al Águila de Veracruz ni a los Halcones de Xalapa”, reiteró el funcionario estatal.El tema del deporte es primordial para el Gobierno de Veracruz, no sólo por el dinamismo económico que genera, sino también por la parte deportiva y social, para alejar a los jóvenes y niños de actividades delictivas, expuso.Para finalizar, recordó que en administraciones pasadas los equipos profesionales de béisbol, básquetbol y fútbol, eran subsidiados por el gobierno del estado y ellos mantenían la operación de los equipos, incluyendo los Tiburones Rojos de Veracruz, pero era dinero presupuestal, es decir, de los veracruzanos, “eso ya no va a suceder”.