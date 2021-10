Gobierno de Veracruz “simula” atender violencia contra mujeres

La directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A. C., María De la Cruz Jaimes García, uno de los grupos que promovió la solicitud de una Tercera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz, pidió que esta situación que ha afectado gravemente a las veracruzanas sea tomada con la seriedad debida.Al ser cuestionada sobre el proceso de la Alerta que actualmente se trabaja en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), dijo esperar que en caso de aprobarse se establezcan acciones concretas, lo que a su decir, no ha ocurrido con las dos anteriores por feminicidios y por agravio comparado.“Nosotras lo que queremos es que sea un asunto que sea tomado con seriedad, tenemos dos alertas y no vemos acciones fuertes, concretas para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia que enfrentamos las mujeres de manera cotidiana, lo que estamos viendo es que los feminicidios siguen a la alza, la violencia que vivimos las mujeres siguen aumento”, cuestionó en entrevista telefónica.La solicitud por una tercera alerta, cabe destacar, se hizo justificando que el modo de operar de organizaciones delictivas "favorece la desaparición de mujeres y niñas generando con ello un contexto de violencia feminicida en el Estado".Ante la admisión de la solicitud que se hizo meses atrás, Jaimes García destacó que la CONAVIM finalmente aceptó la realidad de las desapariciones de mujeres en la Entidad, ya que a su juicio es un problema muy grave en Veracruz.Recordó que los colectivos se tuvieron que amparar pues la petición de una nueva alerta “por violencia feminicida” se pretendía acumular a la ya existente.“Que era algo acumulativo, que se tenía que acumular, que ya no podía tener entrar a una Tercera Alerta, pero las organizaciones peticionaria nos inconformamos porque la desaparición forzosa es otro asunto, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y dijo es un asunto grave, (…) se tuvo que meter un recurso de amparo para que se aceptara”, precisó.Para ella, en el Estado “hay como que una política de desatención a este problema y lo que he dicho en algún momento, por lo que he visto, es que hay una política de simulación en materia de atención a la violencia hacia las mujeres, pero no hay una práctica real de que se estén llevando a cabo acciones concretas y efectivas para atender estos problemas”.Coincidió con la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, en que la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha hecho un trabajo adecuado en el esclarecimiento de los feminicidios en Veracruz, temiendo que esto también ocurra con las desapariciones, aunque se decrete la tercera alerta en ese sentido.“Desafortunadamente tememos que siga siendo más de lo mismo, porque hay dos alertas que no vemos que haya, en la práctica, en la realidad, acciones concretas, no vemos que la situación vaya cambiando. Las fiscalías cada vez están atendiendo de manera más resistentes, lejos de que estén mejor”, denunció.En ese sentido, la directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli AC apuntó si una mujer va sola a poner una denuncia, si no lleva un abogado, no recibe la atención debida, afirmando que las políticas del Estado pareciera que son en contra de las féminas.“Este tipo de problemas requieren acciones conjuntas y acciones de toda la sociedad, de las instituciones, de los grupos, de organizaciones de las defensoras y defensores de derechos humanos porque la desaparición forzosa sucede también en mujeres y niñas, pero además hay un gran número de desapariciones de varones”, enfatizó.Una vez más señaló que la no localización de personas se debe atender con la seriedad debida, así como a los feminicidios y los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.Añadió que al promover la solicitud en la Ciudad de México, tuvo la oportunidad de revisar informes presentados por alertas de género en el Estado de México, y las acciones que destacaban para su cumplimiento referían “cambios de focos con perspectiva de género, se cortó el pasto con perspectiva de género, se compró papelería con perspectiva de género”.Desde su punto de vista, esas acciones “parecían de burla”, esperando que no sean replicadas en Veracruz, porque desconoce las que se llevan a cabo aquí. “Lo que sí sé es que la estrategia de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres parece que no ha funcionado”, finalizó.